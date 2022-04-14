Как приготовить торт "Коровка" в домашних условиях: вкус родом из детства
Всем нам известный с детства вкус карамельных конфет "Коровка" – нежный, сладкий и вкусно сочетается с молоком или чаем. Но если нужно угостить большую компанию, то можно сразу приготовить торт. В основе десерта максимально простые ингредиенты, а процесс приготовления будет занимать совсем немного времени.
Рецепт торта "Коровка" опубликован на странице kulinar.home в Instagram.
Ингредиенты для коржей:
пшеничная мука – 280 г
сливочное масло – 170 г
сахар – 90 г
очищенный несоленый арахис – 150 г
яйца – 2 шт
разрыхлитель
Ингредиенты для крема:
жирная сметана – 450 г
вареное сгущенное молоко – 450 г
Способ приготовления:
1. Арахис обжарить на сухой сковороде, измельчить в блендере.
2. Масло комнатной температуры с сахаром хорошо взбить миксером на максимальной скорости.
3. Добавить яйца, перемешать еще раз.
4. Соединить муку и разрыхлитель, просеять в тесто и перемешать.
5. Месить тесто примерно 5 минут.
6. Сформировать колбаску, замотать в пищевую пленку, оставить в холодильнике на час.
7. Разделить на 8 частей.
8. Раскатайте каждый кусочек нужным диаметром.
9. Отправить каждый корж в духовку на 7 минут при температуре 170° градусов (без формы).
10. После выпечки остудить.
11. Перемешать сгущенку и сметану.
12. Сложить торт: каждый лепешку промазать, выложить один на другой.
13. Сделать из крема верхушку и обсыпать бока арахисом.
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