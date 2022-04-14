Всем нам известный с детства вкус карамельных конфет "Коровка" – нежный, сладкий и вкусно сочетается с молоком или чаем. Но если нужно угостить большую компанию, то можно сразу приготовить торт. В основе десерта максимально простые ингредиенты, а процесс приготовления будет занимать совсем немного времени.

Рецепт торта "Коровка" опубликован на странице kulinar.home в Instagram.

Ингредиенты для коржей:

пшеничная мука – 280 г

сливочное масло – 170 г

сахар – 90 г

очищенный несоленый арахис – 150 г

яйца – 2 шт

разрыхлитель

Ингредиенты для крема:

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жирная сметана – 450 г

вареное сгущенное молоко – 450 г

Способ приготовления:

1. Арахис обжарить на сухой сковороде, измельчить в блендере.

2. Масло комнатной температуры с сахаром хорошо взбить миксером на максимальной скорости.

3. Добавить яйца, перемешать еще раз.

4. Соединить муку и разрыхлитель, просеять в тесто и перемешать.

5. Месить тесто примерно 5 минут.

6. Сформировать колбаску, замотать в пищевую пленку, оставить в холодильнике на час.

7. Разделить на 8 частей.

8. Раскатайте каждый кусочек нужным диаметром.

9. Отправить каждый корж в духовку на 7 минут при температуре 170° градусов (без формы).

10. После выпечки остудить.

11. Перемешать сгущенку и сметану.

12. Сложить торт: каждый лепешку промазать, выложить один на другой.

13. Сделать из крема верхушку и обсыпать бока арахисом.

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