Для того, чтобы приготовить вкусный десерт, не всегда нужно включать духовку. Подойдет даже сковорода. Это значительно быстрее и проще традиционной выпечки.

Идея приготовления торта на сковороде опубликована на странице фудблогера Ольги Билоус (bilous_olha) в Instagram. Коржи готовятся на основе сгущенки, поэтому они получаются очень нежными.

Ингредиенты для крема:

2 яйца

300 г сахара

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700 мл молока

180 г сливочного масла

2 пакетика ванильного сахара

5 столовых ложек муки без горки

Ингредиенты для коржей:

1 яйцо

300 мл сгущенки

1 чайная ложка разрыхлителя

400 г муки

Способ приготовления:

1. Сначала сделаем крем, чтобы он успел остыть.

2. Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. Просто легко, чтобы смешать.

3. . Всыпаем муку. Смешиваем до однородности.

4. . Вливаем молоко, смешиваем. С такой последовательностью не будет комочков.

5. Ставим на огонь выше среднего и постоянно помешиваем.

6. Когда крем станет густым – добавляем масло, размешиваем, выключаем плиту и отставляем. Накрываем пищевой пленкой, чтобы не появилась корка.

Способ приготовления лепешек:

1. Яйцо разбиваем, добавляем сгущенку и разрыхлитель, перемешиваем.

2. Просеиваем муку. Вымешиваем тесто.

Формирование торта:

1. Раскатываем тонкие коржи. Чем больше диаметр – тем меньше их получится. Возьмите сковородку, на которой будете жарить и примеряйте к ней тарелку, чтобы помещалась в нее. Таким образом сможете вырезать лепешки, чтобы помещались в вашу сковороду.

2. Вырезаем коржи (накрываем тарелкой и вырезаем по ней ножом).

3. Жарим сначала с одной стороны, а когда края станут светлее, переворачиваем на другую.

4. Если коржи получились неровными, то можно их подрезать, подровнять под самый ровный корж или тарелку.

5. Коржи жарятся очень быстро.

6. Выкладывать их нужно отдельно, чтобы не слиплись.

7. Охлажденные коржи смазываем охлажденным кремом. Крема кладем много. Коржи хорошо впитывают его в себя.

8. Посыпаем орехами с крошкой из обрезков или печеньем.

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