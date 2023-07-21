В Украине 20 июля состоялась долгожданная премьера американского фильма "Барби". Главный символ ленты — яркий розовый цвет. который можно увидеть и в одежде героев, и в интерьере, и даже в еде. Поклонники сделали из этого настоящий тренд.

Достаточно популярной в социальных сетях стала розовая паста. Идеей приготовления такого блюда поделилась фудблогер Яна с ником gordynovskaya в Instagram. Эффектный окрас можно получить с помощью свеклы.

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Ингредиенты:

2 отварной или запеченной свеклы (без кожуры)

половина одной луковицы

120 г феты

паста

соль, сухой чеснок

орешки и свежий базилик для декора

Способ приготовления:

1. Лук обжарьте вместе с сухим чесноком.

2. Пасту отварите.

3. Во время того, как будете сливать макароны, отдельно оставьте полстакана.

4. Свеклу отварите или запеките.

5. Положите овощ в блендер и вылейте предварительно заготовленную воду из макарон.

6. Положите жареный лук.

7. Посолите.

8. Добавьте фету.

9. Все сблендеруйте.

10. Вмешайте готовый соус в пасту.

11. Жарьте 3 минуты на небольшом огне.

12. Подавайте со свежим базиликом и орешками.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в фильме "Барби" одна из "кукол" появилась в пижаме от украинского бренда.