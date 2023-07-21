Как приготовить трендовую пасту "Барби": всех поражает яркий розовый цвет
В Украине 20 июля состоялась долгожданная премьера американского фильма "Барби". Главный символ ленты — яркий розовый цвет. который можно увидеть и в одежде героев, и в интерьере, и даже в еде. Поклонники сделали из этого настоящий тренд.
Достаточно популярной в социальных сетях стала розовая паста. Идеей приготовления такого блюда поделилась фудблогер Яна с ником gordynovskaya в Instagram. Эффектный окрас можно получить с помощью свеклы.
Ингредиенты:
- 2 отварной или запеченной свеклы (без кожуры)
- половина одной луковицы
- 120 г феты
- паста
- соль, сухой чеснок
- орешки и свежий базилик для декора
Способ приготовления:
1. Лук обжарьте вместе с сухим чесноком.
2. Пасту отварите.
3. Во время того, как будете сливать макароны, отдельно оставьте полстакана.
4. Свеклу отварите или запеките.
5. Положите овощ в блендер и вылейте предварительно заготовленную воду из макарон.
6. Положите жареный лук.
7. Посолите.
8. Добавьте фету.
9. Все сблендеруйте.
10. Вмешайте готовый соус в пасту.
11. Жарьте 3 минуты на небольшом огне.
12. Подавайте со свежим базиликом и орешками.
Также OBOZREVATEL сообщал, что в фильме "Барби" одна из "кукол" появилась в пижаме от украинского бренда.