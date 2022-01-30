Как приготовить цветаевский пирог с яблоками: любимый десерт известной поэтессы

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,8 т.
Как приготовить цветаевский пирог с яблоками: любимый десерт известной поэтессы

Цветаевский пирог – это, пожалуй, одна из самых популярных версий яблочных пирогов. Он мало похож на ту же самую шарлотку как по вкусу, так и по технологии приготовления. Все потому, что основание пирога – это нежное тесто со сливочным маслом. А в начинке кроме яблок используются яйца и сметана. Такое сочетание делает яблочный пирог по-настоящему особенным, мягким и сочным.

Говорят, таким десертом очень часто угощала гостей известная поэтесса Цветаева Марина. Отсюда и произошло название.

Рецепт цветаевского пирога с яблоками опубликован в кулинарном блоге nastiny_recepti в Instagram.

Цветаевский яблочный пирог

Ингредиенты:

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Тесто:

  • мука – 160 г

  • сливочное масло – 100 г

  • сметана – 2 ст. л.

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Начинка:

  • яблоки – 3-5 шт

  • сахар – 200 г

  • яйца – 1 шт

  • сметана (20%) – 200 г

  • мука – 2 ст. л.

  • сок лимона

Способ приготовления:

1. Тесто. Муку смешать с разрыхлителем. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.

Приготовление теста

2. Добавить сметану и быстро замесить тесто.

3. Форму для запекания застелить пергаментом. Выложить тесто, формируя бортики. Поставить в холодильник на 10 минут.

4. Начинка. Яйца взбить с сахаром состояния пены.

Приготовление начинки

5. Добавить сметану и муку, продолжая взбивать.

6. Яблоки очистить от сердцевины и кожицы. Нарезать тонкими пластинами. Полить соком лимона.

Формирование пирога

7. Выложить яблоки в форму с тестом. Залить сливочной массой.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пирог с яблоками и заварным кремом.

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