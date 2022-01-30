Как приготовить цветаевский пирог с яблоками: любимый десерт известной поэтессы
Цветаевский пирог – это, пожалуй, одна из самых популярных версий яблочных пирогов. Он мало похож на ту же самую шарлотку как по вкусу, так и по технологии приготовления. Все потому, что основание пирога – это нежное тесто со сливочным маслом. А в начинке кроме яблок используются яйца и сметана. Такое сочетание делает яблочный пирог по-настоящему особенным, мягким и сочным.
Говорят, таким десертом очень часто угощала гостей известная поэтесса Цветаева Марина. Отсюда и произошло название.
Рецепт цветаевского пирога с яблоками опубликован в кулинарном блоге nastiny_recepti в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
мука – 160 г
сливочное масло – 100 г
сметана – 2 ст. л.
разрыхлитель – 1 ч. л.
Начинка:
яблоки – 3-5 шт
сахар – 200 г
яйца – 1 шт
сметана (20%) – 200 г
мука – 2 ст. л.
сок лимона
Способ приготовления:
1. Тесто. Муку смешать с разрыхлителем. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.
2. Добавить сметану и быстро замесить тесто.
3. Форму для запекания застелить пергаментом. Выложить тесто, формируя бортики. Поставить в холодильник на 10 минут.
4. Начинка. Яйца взбить с сахаром состояния пены.
5. Добавить сметану и муку, продолжая взбивать.
6. Яблоки очистить от сердцевины и кожицы. Нарезать тонкими пластинами. Полить соком лимона.
7. Выложить яблоки в форму с тестом. Залить сливочной массой.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.
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