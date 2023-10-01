Как приготовить цветную капусту, чтобы была вкуснее наггетсов: оригинальный рецепт
Цветная капуста – это вкусный, полезный и диетический овощ, из которого можно готовить множество блюд: суп, салат, запеканки и даже жарить в кляре. Кроме этого, это отличная основа для приготовления хрустящих наггетсов. В их основе – капуста, простой кляр и панировка.
Фудблогер Роксолана Гарасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом наггетсов из цветной капусты.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 5-6 соцветий
- яйца – 2 шт
- мука – 2 ст. л.
- кукурузные хлопья – 2-3 ст. л.
- паприка, карри и сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить капусту, вырезать в ней кочерыжку и поделить на соцветия. Их следует отварить в кипящей воде 5 минут.
2. Для приготовления кляра нужно смешать яйца, муку и специи. Должна быть консистенция густой сметаны.
3. Отваренные соцветия капусты погрузить сначала в кляр, затем – кукурузные хлопья. Выложить на противень.
4. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут. Приятного аппетита!
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