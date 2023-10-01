Цветная капуста – это вкусный, полезный и диетический овощ, из которого можно готовить множество блюд: суп, салат, запеканки и даже жарить в кляре. Кроме этого, это отличная основа для приготовления хрустящих наггетсов. В их основе – капуста, простой кляр и панировка.

Фудблогер Роксолана Гарасимов (roksolana.harasymiv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом наггетсов из цветной капусты.

Ингредиенты:

цветная капуста – 5-6 соцветий

яйца – 2 шт

мука – 2 ст. л.

кукурузные хлопья – 2-3 ст. л.

паприка, карри и сухой чеснок

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить капусту, вырезать в ней кочерыжку и поделить на соцветия. Их следует отварить в кипящей воде 5 минут.

2. Для приготовления кляра нужно смешать яйца, муку и специи. Должна быть консистенция густой сметаны.

3. Отваренные соцветия капусты погрузить сначала в кляр, затем – кукурузные хлопья. Выложить на противень.

4. Запекать при температуре 180 градусов 15 минут. Приятного аппетита!

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