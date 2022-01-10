Как приготовить цветную капусту, чтобы избавиться от лишних килограммов: легкое блюдо после новогодних праздников
Цветная капуста – это очень вкусный и полезный продукт. Она безупречно сочетается с другими овощами, специями, сыром, мясом и птицей.
Кроме этого, овощ может пригодиться тогда, когда дело доходит до похудения и правильного питания. Правильно приготовив цветную капусту можно с легкостью привести себя в форму после новогодних праздников.
Об этом рассказала известный украинский шеф-повар Елена Ермоленко. Она также поделилась рецептом цветной капусты в йогурте с сыром. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
цветная капуста
греческий йогурт
твердый сыр
чеснок
укроп
черный перец, соль
Способ приготовления:
1. Цветную капусту разделить на соцветия и промыть водой.
2. Отварить овощи в подсоленной кипящей воде 9 минут.
3. Выложить цветную капусту на противень.
4. Йогурт смешать с выжатым чесноком. Посолить и поперчить. Полить капусту.
5. Натереть сыр и посыпать капусту. По желанию посыпать укропом.
6. Запекать при температуре 170 градусов 15 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем полезна цветная капуста и как ее интересно приготовить.