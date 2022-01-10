Как приготовить цветную капусту, чтобы избавиться от лишних килограммов: легкое блюдо после новогодних праздников

Цветная капуста – это очень вкусный и полезный продукт. Она безупречно сочетается с другими овощами, специями, сыром, мясом и птицей.

Кроме этого, овощ может пригодиться тогда, когда дело доходит до похудения и правильного питания. Правильно приготовив цветную капусту можно с легкостью привести себя в форму после новогодних праздников.

Об этом рассказала известный украинский шеф-повар Елена Ермоленко. Она также поделилась рецептом цветной капусты в йогурте с сыром. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

цветная капуста

греческий йогурт

твердый сыр

чеснок

укроп

черный перец, соль

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разделить на соцветия и промыть водой.

2. Отварить овощи в подсоленной кипящей воде 9 минут.

3. Выложить цветную капусту на противень.

4. Йогурт смешать с выжатым чесноком. Посолить и поперчить. Полить капусту.

5. Натереть сыр и посыпать капусту. По желанию посыпать укропом.

6. Запекать при температуре 170 градусов 15 минут.

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