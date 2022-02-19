Как приготовить турецкий дрожжевой хлеб на сковороде: альтернатива привычному
Турецкий хлеб на сковороде с виду напоминает наши лепешки. Благодаря удачному дрожжевому тесту они во время жарки поднимаются и получаются очень мягкими. И даже если в процессе приготовления что-то пошло не так, – не стоит расстраиваться. Потому что хлеб все равно будет безупречным и подойдет к борщу, супу, салатам или мясу.
Рецепт турецкого хлеба на сковороде опубликованный в кулинарном блоге inssstabella в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 200 мл
теплая вода – 100 мл
сухие дрожжи – 8 г
соль – 1\2 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
мука – 420 г
зелень
сливочное масло
Способ приготовления:
1. В миске соединить теплую воду и теплое молоко.
2. Добавить дрожжи, соль и сахар. Перемешать.
3. Постепенно ввести муку и замесить тесто. Накрыть и оставить в теплом месте 1 час.
4. Готовое тесто разделить на 5 одинаковых частей. Сформировать шарики.
5. Каждый шарик раскатать в тонкий пласт шириной 5 мм.
6. Обжарить хлеб и смазать сливочным маслом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить высокий и пышный хлеб на сковороде.