Как приготовить турецкий дрожжевой хлеб на сковороде: альтернатива привычному

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
4,0 т.
Как приготовить турецкий дрожжевой хлеб на сковороде: альтернатива привычному

Турецкий хлеб на сковороде с виду напоминает наши лепешки. Благодаря удачному дрожжевому тесту они во время жарки поднимаются и получаются очень мягкими. И даже если в процессе приготовления что-то пошло не так, – не стоит расстраиваться. Потому что хлеб все равно будет безупречным и подойдет к борщу, супу, салатам или мясу.

Рецепт турецкого хлеба на сковороде опубликованный в кулинарном блоге inssstabella в Instagram.

Как приготовить хлеб на сковороде

Ингредиенты:

  • молоко – 200 мл

  • теплая вода – 100 мл

  • сухие дрожжи – 8 г

  • соль – 1\2 ч. л.

  • сахар – 1 ст. л.

  • мука – 420 г

  • зелень

  • сливочное масло

Способ приготовления:

1. В миске соединить теплую воду и теплое молоко.

2. Добавить дрожжи, соль и сахар. Перемешать.

Удачное дрожжевое тесто для хлеба

3. Постепенно ввести муку и замесить тесто. Накрыть и оставить в теплом месте 1 час.

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4. Готовое тесто разделить на 5 одинаковых частей. Сформировать шарики.

Как быстро приготовить хлеб на сковороде к борщу

5. Каждый шарик раскатать в тонкий пласт шириной 5 мм.

6. Обжарить хлеб и смазать сливочным маслом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить высокий и пышный хлеб на сковороде.

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