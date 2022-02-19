Как приготовить турецкий дрожжевой хлеб на сковороде: альтернатива привычному

Турецкий хлеб на сковороде с виду напоминает наши лепешки. Благодаря удачному дрожжевому тесту они во время жарки поднимаются и получаются очень мягкими. И даже если в процессе приготовления что-то пошло не так, – не стоит расстраиваться. Потому что хлеб все равно будет безупречным и подойдет к борщу, супу, салатам или мясу.

Рецепт турецкого хлеба на сковороде опубликованный в кулинарном блоге inssstabella в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл

теплая вода – 100 мл

сухие дрожжи – 8 г

соль – 1\2 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

мука – 420 г

зелень

сливочное масло

Способ приготовления:

1. В миске соединить теплую воду и теплое молоко.

2. Добавить дрожжи, соль и сахар. Перемешать.

3. Постепенно ввести муку и замесить тесто. Накрыть и оставить в теплом месте 1 час.

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4. Готовое тесто разделить на 5 одинаковых частей. Сформировать шарики.

5. Каждый шарик раскатать в тонкий пласт шириной 5 мм.

6. Обжарить хлеб и смазать сливочным маслом.

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