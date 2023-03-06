Тушеная капуста – очень вкусное и простое блюдо, которое может стать идеальным дополнением к пюре, кашам, мясу и даже макаронам. Готовить ее можно по-разному: с мясом и без, грибами, рисом, добавлять яблоки и даже чернослив.

Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna56) на своей странице в Instagram поделилась интересным рецептом приготовления тушеной капусты с грибами в рукаве.

Ингредиенты:

капуста – 600 г

лук – 2 шт

грибы – 300 г

морковь –1 шт

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томат, или кетчуп – 2 ст. л.

масло растительное – 2 ст. л.

соль, специи

Способ приготовления:

1. В рецепте используются замороженные грибы. Если вы используете свежие – их лучше отварить, если сухие – замочить в горячей воде на время.

2. Капусту нашинковать и размять руками.

3. Лук измельчить, морковь натереть на терке. Перемешать с капустой. Добавить все специи, масло и томатную пасту. Перемешать.

4. Добавить все специи, масло, томатную пасту и грибы. Перемешать.

5. Выложить капусту в рукав. Плотно завязать концы. Запекать при температуре 200 градусов 50 минут.

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