Как приготовить тушеную капусту в рукаве: рецепт с грибами
Тушеная капуста – очень вкусное и простое блюдо, которое может стать идеальным дополнением к пюре, кашам, мясу и даже макаронам. Готовить ее можно по-разному: с мясом и без, грибами, рисом, добавлять яблоки и даже чернослив.
Фудблогер Елена Николаевна (olena_mykolaivna56) на своей странице в Instagram поделилась интересным рецептом приготовления тушеной капусты с грибами в рукаве.
Ингредиенты:
- капуста – 600 г
- лук – 2 шт
- грибы – 300 г
- морковь –1 шт
- томат, или кетчуп – 2 ст. л.
- масло растительное – 2 ст. л.
- соль, специи
Способ приготовления:
1. В рецепте используются замороженные грибы. Если вы используете свежие – их лучше отварить, если сухие – замочить в горячей воде на время.
2. Капусту нашинковать и размять руками.
3. Лук измельчить, морковь натереть на терке. Перемешать с капустой. Добавить все специи, масло и томатную пасту. Перемешать.
4. Добавить все специи, масло, томатную пасту и грибы. Перемешать.
5. Выложить капусту в рукав. Плотно завязать концы. Запекать при температуре 200 градусов 50 минут.
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