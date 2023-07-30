Как приготовить тушеные кабачки: можно использовать как намазку
Кабачки можно не только запекать, жарить в кляре, делать запеканки и мариновать, но и тушить. Тушят овощи, как правило, в сливках или томатной пасте, добавляя пикантные специи. Такое блюдо можно есть не только самостоятельно, но использовать как намазку на бутерброды.
Фудблогер Татьяна с ником tanyushina на своей странице в Instagram поделилась рецептом тушеных кабачков в томатной пасте.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- перец – 3 шт
- кабачок – 3 шт
- томатная паста – 2 ст. л.
- соль, перец
- острый перец, чеснок, зелень
Способ приготовления:
1. Лук, перец и кабачок порезать мелкими кубиками, морковь можно натереть на терке.
2. Подготовленные ингредиенты обжаривать поочередно: лук, морковь, перец.
3. В конце добавить к овощам кабачки (делать это лучше в 2-3 этапа, чтобы не пустили много сока). Также добавить соль, перец, острый перец и томатную пасту. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне до полного испарения влаги.
4. В конце приготовления добавить зелень и чеснок. Приятного аппетита!
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