Кабачки можно не только запекать, жарить в кляре, делать запеканки и мариновать, но и тушить. Тушят овощи, как правило, в сливках или томатной пасте, добавляя пикантные специи. Такое блюдо можно есть не только самостоятельно, но использовать как намазку на бутерброды.

Фудблогер Татьяна с ником tanyushina на своей странице в Instagram поделилась рецептом тушеных кабачков в томатной пасте.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

перец – 3 шт

кабачок – 3 шт

томатная паста – 2 ст. л.

соль, перец

острый перец, чеснок, зелень

Видео дня

Способ приготовления:

1. Лук, перец и кабачок порезать мелкими кубиками, морковь можно натереть на терке.

2. Подготовленные ингредиенты обжаривать поочередно: лук, морковь, перец.

3. В конце добавить к овощам кабачки (делать это лучше в 2-3 этапа, чтобы не пустили много сока). Также добавить соль, перец, острый перец и томатную пасту. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне до полного испарения влаги.

4. В конце приготовления добавить зелень и чеснок. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: