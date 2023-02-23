Как приготовить творожные гомбовцы на пару: вкусное украинское блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Как приготовить творожные гомбовцы на пару: вкусное украинское блюдо

Если вы обожаете ленивые вареники, то вам однозначно понравятся и гомбовцы. Это так называемый творожный десерт в виде шариков, которые традиционно готовят на пару. Хотя можно, конечно, и сварить. Так же в гомбовцы можно положить разные начинки в виде фруктов, сухофруктов и ягод. А подавать с соусом или обычной сметаной.

Популярный шеф-повар Ольга Мартыновская (olga_martynovska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожных гомбовцев с замороженной клубникой.

Рецепт творожных гомбовцев с клубникой на пару

Ингредиенты:

  • творог – 100 г
  • яйца –1 шт
  • сахар – 40 г
  • соль
  • сода – 1\2 ч. л.
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  • мука – 100-120 г
  • клубника (для начинки)

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйцо, сахар и щепотку соли. Перемешать все вилкой.

Гомбовцы из творога

2. Добавить соду и муку. Замесите мягкое нежное тесто. Оно может прилипать к рукам – это нормально.

3. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. Завернуть в каждый из них клубнику в сахаре и закрепить бока внутрь, формируя шарик.

Сладкие творожные гомбовцы с клубникой

4. Готовить гомбовцы на пару в течение 6-7 минут. Если нет пароварки, можно воспользоваться кастрюлей и марлей.

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