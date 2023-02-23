Как приготовить творожные гомбовцы на пару: вкусное украинское блюдо
Если вы обожаете ленивые вареники, то вам однозначно понравятся и гомбовцы. Это так называемый творожный десерт в виде шариков, которые традиционно готовят на пару. Хотя можно, конечно, и сварить. Так же в гомбовцы можно положить разные начинки в виде фруктов, сухофруктов и ягод. А подавать с соусом или обычной сметаной.
Популярный шеф-повар Ольга Мартыновская (olga_martynovska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожных гомбовцев с замороженной клубникой.
Ингредиенты:
- творог – 100 г
- яйца –1 шт
- сахар – 40 г
- соль
- сода – 1\2 ч. л.
- мука – 100-120 г
- клубника (для начинки)
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйцо, сахар и щепотку соли. Перемешать все вилкой.
2. Добавить соду и муку. Замесите мягкое нежное тесто. Оно может прилипать к рукам – это нормально.
3. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. Завернуть в каждый из них клубнику в сахаре и закрепить бока внутрь, формируя шарик.
4. Готовить гомбовцы на пару в течение 6-7 минут. Если нет пароварки, можно воспользоваться кастрюлей и марлей.
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