Если вы обожаете ленивые вареники, то вам однозначно понравятся и гомбовцы. Это так называемый творожный десерт в виде шариков, которые традиционно готовят на пару. Хотя можно, конечно, и сварить. Так же в гомбовцы можно положить разные начинки в виде фруктов, сухофруктов и ягод. А подавать с соусом или обычной сметаной.

Популярный шеф-повар Ольга Мартыновская (olga_martynovska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожных гомбовцев с замороженной клубникой.

Ингредиенты:

творог – 100 г

яйца –1 шт

сахар – 40 г

соль

сода – 1\2 ч. л.

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мука – 100-120 г

клубника (для начинки)

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйцо, сахар и щепотку соли. Перемешать все вилкой.

2. Добавить соду и муку. Замесите мягкое нежное тесто. Оно может прилипать к рукам – это нормально.

3. Готовое тесто раскатать и вырезать кружочки. Завернуть в каждый из них клубнику в сахаре и закрепить бока внутрь, формируя шарик.

4. Готовить гомбовцы на пару в течение 6-7 минут. Если нет пароварки, можно воспользоваться кастрюлей и марлей.

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