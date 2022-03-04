Как приготовить универсальные пампушки на воде: рецепт

Сейчас хлеб и хлебобулочные изделия являются самыми востребованными продуктами в Украине. В связи с войной в некоторых магазинах или супермаркетах может быть даже дефицит. Пампушки на воде – это универсальное сдобное изделие, которое с легкостью может приготовить каждый. Их можно есть с первыми блюдами, а также с вареньем и чаем.

Фудблогер Натали (recipes_with_natali) на своей странице в Instagram поделилась простым рецептом пампушек на воде.

Ингредиенты:

Тесто:

вода – 150 мл

сахар – 1 ст. л.

дрожжи – 7 г

яйцо – 1 шт

масло – 3 ст. л

мука – 400 г

соль – 1 ч. л.

Заправка:

вода – 50 мл

укроп – 1 пучок

масло – 3 ст. л.

чеснок – 4-5 зубчиков

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Тесто. Соединить теплую воду с сахаром. Добавить 1-2 ст. л. муки и дрожжи. Перемешать, накрыть пленкой или полотенцем и оставить на 15 минут до появления "шапочки".

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2. В готовую опару добавить яйцо, масло и просеянную муку с солью. Замесить тесто, положить в посуду смазанную маслом, накрыть полотенцем и поставить в теплое место. Масса должна увеличиться в объеме.

3. Готовое тесто поделить на 15 частей. Сформировать пампушки и выложить в форму, смазанную маслом. Оставить пончики на некоторое время, чтобы они подошли.

4. Перед выпечкой смазать пышки желтком. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

5. Для заправки нужно растереть чеснок с солью, водой и растительным маслом в ступке или блендере.

6. В полученную смесь добавляем укроп или другую зелень по желанию. Перемешать и помазать горячие пышки.

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