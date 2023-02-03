Как приготовить узбекский плов в казане: рецепт на плите
Идеально приготовленный плов – рассыпчатый, не склеивается и очень ароматный. Одним из таких является узбекский плов, который можно приготовить как на костре, так и в казане на плите – рецепт очень легко повторить в домашних условиях.
Фудблогер Надежда Фоменко (mama_moze_tato_dopomoze) на своей странице в Instagram поделилась рецептом узбекского плова, который всегда получается рассыпчатый и ароматный.
Ингредиенты:
- мясо – 600 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- чеснок – 1 головка
- специи: соль, перец, зира, розмарин, хмели-сунели
- вода
- рис – 300 г
Способ приготовления:
1. Мясо порезать в куски и обжарить в глубоком котле до золотистости.
2. Нарезать лук и морковь. Добавить к мясу и жарить 3 минуты.
3. Почистить и добавить чеснок, а также добавить специи. Залить водой, чтобы она покрывала мясо и тушить под крышкой 20 минут.
4. Отдельно залить водой длинный рис и оставить на 15 минут. Затем нужно слить воду и добавить к мясу. Равномерно распределить крупу в казане. Готовить под крышкой 20 минут на слабом огне.
5. Готовый плов посыпать зеленью.
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