Идеально приготовленный плов – рассыпчатый, не склеивается и очень ароматный. Одним из таких является узбекский плов, который можно приготовить как на костре, так и в казане на плите – рецепт очень легко повторить в домашних условиях.

Фудблогер Надежда Фоменко (mama_moze_tato_dopomoze) на своей странице в Instagram поделилась рецептом узбекского плова, который всегда получается рассыпчатый и ароматный.

Ингредиенты:

мясо – 600 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

чеснок – 1 головка

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специи: соль, перец, зира, розмарин, хмели-сунели

вода

рис – 300 г

Способ приготовления:

1. Мясо порезать в куски и обжарить в глубоком котле до золотистости.

2. Нарезать лук и морковь. Добавить к мясу и жарить 3 минуты.

3. Почистить и добавить чеснок, а также добавить специи. Залить водой, чтобы она покрывала мясо и тушить под крышкой 20 минут.

4. Отдельно залить водой длинный рис и оставить на 15 минут. Затем нужно слить воду и добавить к мясу. Равномерно распределить крупу в казане. Готовить под крышкой 20 минут на слабом огне.

5. Готовый плов посыпать зеленью.

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