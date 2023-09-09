Как приготовить варенье из арбузных корок: оригинальный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить варенье из арбузных корок: оригинальный рецепт

Варенье из арбузных корок – это оригинальная заготовка на зиму. Оно получается в меру сладкое и имеет приятный цвет благодаря корочкам, которые в процессе приготовления становятся прозрачными и янтарными. Приготовить заготовку очень просто в домашних условиях – справятся даже начинающие.

Фудблогер Олег Курдас (oleg_curdas) на своей странице в Instagram поделился рецептом варенья из арбузных корок.

Что приготовить из арбуза

Ингредиенты:

  • арбуз – 2 кг
  • сахар – 0,5 кг
  • гвоздика
  • цедра 1 апельсина
  • вода – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить арбуз от мякоти, кожуру порезать средними кубиками. Переложить в глубокую кастрюлю.

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2. К арбузным корочкам добавить сахар, гвоздику, цедру и сок апельсина, воду.

3. Массу нужно перемешать, поставить на огонь и варить варенье на слабом огне 2 часа, периодически помешивая.

Варенье из арбуза

4. На этом этапе нужно разлить горячее варенье в стерильные банки и закатать крышками. Также можно есть десерт сразу. Приятного аппетита!

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