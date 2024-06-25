Как приготовить варенье на зиму без сахара: подойдут любые ягоды и фрукты
Если вы хотите сделать фруктовую консервацию более полезной – приготовьте варенье без сахара. Для него вам понадобится всего 3 простых ингредиента. Джем получится идеально густым и будет отлично сохраняться всю зиму.
Идея приготовления варенья на зиму без сахара опубликована на странице relive dukan в Instagram. Можно использовать любую фрукты или ягоды.
Ингредиенты:
- ягоды или фрукты – 1 кг.
- подсластитель – 2-3 ч.л.
- пектин – 2 ч.л пектина (для загущения, без него варенье будет жидким)
Способ приготовления:
1. Поставить чистые фрукты на небольшой огонь.
2. Довести до выделения сока и кипения.
3. Варить 5-10 минут.
4. Добавить подсластитель и пектин.
5. Хорошо перемешать.
6. Варить еще 2-3 минуты, интенсивно помешивая.
7. Расфасовать по стерильным банкам, дать остыть.
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