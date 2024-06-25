Если вы хотите сделать фруктовую консервацию более полезной – приготовьте варенье без сахара. Для него вам понадобится всего 3 простых ингредиента. Джем получится идеально густым и будет отлично сохраняться всю зиму.

Идея приготовления варенья на зиму без сахара опубликована на странице relive dukan в Instagram. Можно использовать любую фрукты или ягоды.

Ингредиенты:

ягоды или фрукты – 1 кг.

подсластитель – 2-3 ч.л.

пектин – 2 ч.л пектина (для загущения, без него варенье будет жидким)

Способ приготовления:

1. Поставить чистые фрукты на небольшой огонь.

2. Довести до выделения сока и кипения.

3. Варить 5-10 минут.

4. Добавить подсластитель и пектин.

5. Хорошо перемешать.

6. Варить еще 2-3 минуты, интенсивно помешивая.

7. Расфасовать по стерильным банкам, дать остыть.

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