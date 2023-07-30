Как приготовить варенье-желе из черной смородины: понадобится всего 3 компонента
Сезон смородины в разгаре. И лучше всего использовать такую ягоду именно для приготовления варенья. Особенно вкусно, если десерт желеобразный.
Идея приготовления варенья-желе из черной смородины опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Для него вам понадобится всего 3 компонента.
Ингредиенты:
- 1 кг черной смородины
- 1 кг сахара
- 1 стакан воды
Способ приготовления:
1. Смородину перебрать, почистить от веточек.
2. Сложить ее в миску или в кастрюлю, в которой планируете варить, добавить воду и 0.5 кг сахара.
3. Довести до кипения, варить на сильном огне ровно 5 минут, помешивая.
4. Снять с огня, добавить вторую половину сахара.
5. Перемешать до растворения сахара.
6. Разлить варенье по стерилизованным банкам и герметично закрыть.
7. Варенье получается как желе, сначала оно жидкое, но через некоторое время станет желеобразным.
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