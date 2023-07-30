Сезон смородины в разгаре. И лучше всего использовать такую ягоду именно для приготовления варенья. Особенно вкусно, если десерт желеобразный.

Идея приготовления варенья-желе из черной смородины опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Для него вам понадобится всего 3 компонента.

Ингредиенты:

1 кг черной смородины

1 кг сахара

1 стакан воды

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Способ приготовления:

1. Смородину перебрать, почистить от веточек.

2. Сложить ее в миску или в кастрюлю, в которой планируете варить, добавить воду и 0.5 кг сахара.

3. Довести до кипения, варить на сильном огне ровно 5 минут, помешивая.

4. Снять с огня, добавить вторую половину сахара.

5. Перемешать до растворения сахара.

6. Разлить варенье по стерилизованным банкам и герметично закрыть.

7. Варенье получается как желе, сначала оно жидкое, но через некоторое время станет желеобразным.

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