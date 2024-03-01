Как приготовить ветчину в банке: может долго храниться

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить ветчину в банке: может долго храниться

Ветчина может очень долго храниться и оставаться вкусной. Для этого ее нужно поместить в банке. Один из главных компонентов – это соль и не обычная, а именно нитратная.

Идея приготовления ветчины в банке опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Мясо можно использовать для бутербродов и других блюд.

Как приготовить ветчину в банке: может долго храниться

Возьмите следующие ингредиенты:

  • мясо – 1 кг
  • соль нитритная – 10 г
  • соль обыкновенная – 10 г
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Способ приготовления:

Как приготовить ветчину в банке: может долго храниться

1. Нарежьте мясо брусочками и засолите.

2. Поставьте в холодильник на 1 день.

3. Через сутки 1/4 часть этого мяса измельчите на мясорубке, все соедините и добавьте:

Как приготовить ветчину в банке: может долго храниться
  • перец молотый черный – 0,5 ч.л.
  • кориандр молотый – 0,5 ч.л.
  • сухой чеснок – 0,5 ч.л.
  • сливки – 200 г

Продолжаем приготовление:

Как приготовить ветчину в банке: может долго храниться

1. На всех этапах мясо и сливки должны быть очень холодными.

2. Вымешать все до однородной, вязкой массы.

Как приготовить ветчину в банке: может долго храниться

3. Выложить плотно в банки.

4. Поставить в кастрюлю, залить водой.

5. Довести до кипения и варить 2 часа.

Как приготовить ветчину в банке: может долго храниться

6. Дать настояться в холодильнике.

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