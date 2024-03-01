Как приготовить ветчину в банке: может долго храниться
Ветчина может очень долго храниться и оставаться вкусной. Для этого ее нужно поместить в банке. Один из главных компонентов – это соль и не обычная, а именно нитратная.
Идея приготовления ветчины в банке опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram. Мясо можно использовать для бутербродов и других блюд.
Возьмите следующие ингредиенты:
- мясо – 1 кг
- соль нитритная – 10 г
- соль обыкновенная – 10 г
Способ приготовления:
1. Нарежьте мясо брусочками и засолите.
2. Поставьте в холодильник на 1 день.
3. Через сутки 1/4 часть этого мяса измельчите на мясорубке, все соедините и добавьте:
- перец молотый черный – 0,5 ч.л.
- кориандр молотый – 0,5 ч.л.
- сухой чеснок – 0,5 ч.л.
- сливки – 200 г
Продолжаем приготовление:
1. На всех этапах мясо и сливки должны быть очень холодными.
2. Вымешать все до однородной, вязкой массы.
3. Выложить плотно в банки.
4. Поставить в кастрюлю, залить водой.
5. Довести до кипения и варить 2 часа.
6. Дать настояться в холодильнике.
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