Как приготовить витаминный салат "Коус слоу" дома: рецепт от Евгений Клопотенко
Весенние овощи – идеальные продукты для приготовления разных блюд, особенно – салатов. Во-первых, готовятся они элементарно, во-вторых, полезные и бюджетные.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом, популярного салата "Клоу слоу", который будет отличным дополнением любым блюдам, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
морковь – 1 шт.
белокочанная капуста – 400 г
Соус:
сметана не менее 20% – 50 г
сладкая горчица – 6 г
тертый хрен – 6-10 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и почистите морковь.
2. Нарежьте тонкой соломкой.
3. Капусту помойте и также нарежьте тонкой соломкой, чтобы она была длинной.
4. Сложите овощи в глубокую миску.
5. Соус: натрите хрен, добавьте горчицу, соль, перец и заправьте все сметаной, перемешайте.