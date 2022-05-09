Весенние овощи – идеальные продукты для приготовления разных блюд, особенно – салатов. Во-первых, готовятся они элементарно, во-вторых, полезные и бюджетные.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом, популярного салата "Клоу слоу", который будет отличным дополнением любым блюдам, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

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морковь – 1 шт.

белокочанная капуста – 400 г

Соус:

сметана не менее 20% – 50 г

сладкая горчица – 6 г

тертый хрен – 6-10 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и почистите морковь.

2. Нарежьте тонкой соломкой.

3. Капусту помойте и также нарежьте тонкой соломкой, чтобы она была длинной.

4. Сложите овощи в глубокую миску.

5. Соус: натрите хрен, добавьте горчицу, соль, перец и заправьте все сметаной, перемешайте.