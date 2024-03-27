Хачапури – это национальное грузинское блюдо. Чаще всего в качестве начинки для этого вида выпечки используют сыр. Однако можно встретить хачапури с мясной и овощной начинками.

Фудблогер с ником ivanka.family в своем Instagram опубликовала рецепт хачапури с сыром по упрощенному рецепту, который готовится за 5 минут. По ее словам, блюдо получается такое же вкусное, как и аутентичное.

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт

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Мука – 3 ст.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Натертый сыр – 170 гр

Молоко – 100 мл

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с молоком.

2. Добавляем соль, муку и тщательно перемешиваем.

3. Добавляем натертый сыр и снова перемешиваем.

4. На разогретую сковороду с куском сливочного масла выливаем тесто и жарим на среднем огне с обеих сторон до образования золотистой корочки. Подаем горячим.

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