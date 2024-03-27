Видео дня
Как приготовить вкуснейшее хачапури за 5 мин: легкий рецепт
Хачапури – это национальное грузинское блюдо. Чаще всего в качестве начинки для этого вида выпечки используют сыр. Однако можно встретить хачапури с мясной и овощной начинками.
Фудблогер с ником ivanka.family в своем Instagram опубликовала рецепт хачапури с сыром по упрощенному рецепту, который готовится за 5 минут. По ее словам, блюдо получается такое же вкусное, как и аутентичное.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 3 ст.л.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Натертый сыр – 170 гр
- Молоко – 100 мл
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем с молоком.
2. Добавляем соль, муку и тщательно перемешиваем.
3. Добавляем натертый сыр и снова перемешиваем.
4. На разогретую сковороду с куском сливочного масла выливаем тесто и жарим на среднем огне с обеих сторон до образования золотистой корочки. Подаем горячим.
На OBOZ.UA есть много других рецептов хачапури: