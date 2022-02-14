Вкуснейшее пирожное без муки, сахара и выпечки: идеальный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Вкуснейшее пирожное без муки, сахара и выпечки: идеальный рецепт

Такой десерт – это просто находка для тех, кто следит за формой и предпочитает низкокалорийные сладости, а также не имеет времени возиться с выпечкой. Все потому, что банановый десерт можно приготовить в микроволновке, не используя даже грамма муки и сахара.

Рецептом бананового десерта без муки и сахара поделилась фудблогер Елена (recest_elena) на своей странице в Instagram.

Банановый десерт без муки и сахара

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт

  • яйца – 2 шт

  • какао – 2 ст. л.

  • разрыхлитель – 1\2 ч. л.

  • подсластитель

Крем:

  • кисломолочный творог – 200 г

  • подсластитель

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Мягкий творог для крема

Дополнительно:

  • кокосовая стружка

  • орехи

Способ приготовления:

1. Банан размять вилкой.

Бананы для коржей

2. Добавить яйцо, какао, подсластитель и разрыхлитель. Перемешать.

3. Выпекать в микроволновке 3-4 минуты. Охладить.

Приготовление шоколадно-банановых коржей

4. Полученный корж разделить на 2-3 одинаковых коржа.

5. Для крема перемешать мягкий творог с подсластителем. Перемазать коржи.

6. Украсить десерт и дать пропитаться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить манник на кефире без муки.

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