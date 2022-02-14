Вкуснейшее пирожное без муки, сахара и выпечки: идеальный рецепт
Такой десерт – это просто находка для тех, кто следит за формой и предпочитает низкокалорийные сладости, а также не имеет времени возиться с выпечкой. Все потому, что банановый десерт можно приготовить в микроволновке, не используя даже грамма муки и сахара.
Рецептом бананового десерта без муки и сахара поделилась фудблогер Елена (recest_elena) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
банан – 1 шт
яйца – 2 шт
какао – 2 ст. л.
разрыхлитель – 1\2 ч. л.
подсластитель
Крем:
кисломолочный творог – 200 г
подсластитель
Дополнительно:
кокосовая стружка
орехи
Способ приготовления:
1. Банан размять вилкой.
2. Добавить яйцо, какао, подсластитель и разрыхлитель. Перемешать.
3. Выпекать в микроволновке 3-4 минуты. Охладить.
4. Полученный корж разделить на 2-3 одинаковых коржа.
5. Для крема перемешать мягкий творог с подсластителем. Перемазать коржи.
6. Украсить десерт и дать пропитаться.
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