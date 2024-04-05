В теплую солнечную погоду хочется чего-нибудь прохладного и освежающего. Мороженое – идеальный вариант. И его совсем не обязательно покупать в магазине, потому что гораздо лучше сделать такой десерт в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего 2 ингредиента.

Идея приготовления домашнего мороженого из двух ингредиентов опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Получается в меру сладким.

Ингредиенты:

банан – 2-3 шт.

сливки – 20-30 мл.

Способ приготовления:

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1. Бананы порезать на кусочки.

2. Отправить в морозилку на ночь.

3. Достать.

4. Добавить сливки.

5. Отправить в блендер.

6. Сбить – мороженое готово.

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