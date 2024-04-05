Видео дня
Как приготовить вкусное домашнее мороженое всего из двух ингредиентов: лучше магазинного
В теплую солнечную погоду хочется чего-нибудь прохладного и освежающего. Мороженое – идеальный вариант. И его совсем не обязательно покупать в магазине, потому что гораздо лучше сделать такой десерт в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего 2 ингредиента.
Идея приготовления домашнего мороженого из двух ингредиентов опубликована на странице фудблогера с ником healthyddiary__ в Instagram. Получается в меру сладким.
Ингредиенты:
- банан – 2-3 шт.
- сливки – 20-30 мл.
Способ приготовления:
1. Бананы порезать на кусочки.
2. Отправить в морозилку на ночь.
3. Достать.
4. Добавить сливки.
5. Отправить в блендер.
6. Сбить – мороженое готово.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: