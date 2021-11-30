Как приготовить рассыпчатую гречку за 2 минуты: простой лайфхак

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
3,3 т.
Как приготовить рассыпчатую гречку за 2 минуты: простой лайфхак

Такая гречка не подгорит и точно не превратится в кашу. Она рассыпчатая и ароматная, не требует много времени. Вы тратите всего 2 минуты на все необходимые процессы, а дальше блюдо готовится самостоятельно. Ее можно есть как отдельный гарнир или использовать как основу для других блюд.

Интересный лайфхак приготовления идеальной гречки опубликован на странице nf_ppsbornik в Instagram.

Приготовление гречневой крупы

Ингредиенты:

  • гречка

  • соль

  • кипяток

Способ приготовления:

1. Гречку промыть под проточной холодной водой.

2. Положить крупу в емкость, посолить, залить крутым кипятком на 1.5-2 см выше крупы.

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3. Накрыть крышкой и оставить на 1.5 часа.

4. Если вдруг остается излишняя вода, можно процедить через сито.

Гречка отварная в термосе

Ранее редакция OBOZREVATEL делилась идеей приготовления сытных гречаников от cooking_by_mk. Опубликовано на странице в Instagram .

Гречневые фрукты в томатном соусе

Ингредиенты:

  • Фарш – 500 г

  • Гречневая крупа (сырая) – 150 г

  • Яйца – 1 шт.

  • Лук – 2 шт.

  • Соль – 1/2 ч. л.

  • Черный перец – по вкусу

Приготовление гречихи с грибами

Для соуса:

  • Томаты – 3-4 шт. (350 мл)

  • Лук – 2 шт.

  • Чеснок – 2-3 зубца

  • Соль – 1/3 ч. л.

  • Вода горячая – 100 мл

  • Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1.Отварить гречку, оставить остыть.

2. Лук измельчить в блендере, добавить в фарш.

3. Яйцо, чёрный перец, половину чайной ложки соли добавить в гречку и все хорошо перемешать.

4. Помидоры залить кипятком, через 5 минут снять кожуру и перетереть.

5. Лук для соуса нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

6. Добавить помидоры, положить 1/4 чайной ложки соли, чёрный перец по вкусу.

Гречневая каша

7. Размельчить чеснок и тушить все вместе примерно 5 минут.

8. Гречаники положить в покрытую фольгой форму для запекания и залить томатным соусом.

9. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут.

10. Посыпать зеленью.

Томатный соус для гречишников

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