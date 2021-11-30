Как приготовить рассыпчатую гречку за 2 минуты: простой лайфхак
Такая гречка не подгорит и точно не превратится в кашу. Она рассыпчатая и ароматная, не требует много времени. Вы тратите всего 2 минуты на все необходимые процессы, а дальше блюдо готовится самостоятельно. Ее можно есть как отдельный гарнир или использовать как основу для других блюд.
Интересный лайфхак приготовления идеальной гречки опубликован на странице nf_ppsbornik в Instagram.
⠀Ингредиенты:
гречка
соль
кипяток
Способ приготовления:
1. Гречку промыть под проточной холодной водой.
2. Положить крупу в емкость, посолить, залить крутым кипятком на 1.5-2 см выше крупы.
3. Накрыть крышкой и оставить на 1.5 часа.
4. Если вдруг остается излишняя вода, можно процедить через сито.
Ранее редакция OBOZREVATEL делилась идеей приготовления сытных гречаников от cooking_by_mk. Опубликовано на странице в Instagram .
Гречневые фрукты в томатном соусе
Ингредиенты:
Фарш – 500 г
Гречневая крупа (сырая) – 150 г
Яйца – 1 шт.
Лук – 2 шт.
Соль – 1/2 ч. л.
Черный перец – по вкусу
Для соуса:
Томаты – 3-4 шт. (350 мл)
Лук – 2 шт.
Чеснок – 2-3 зубца
Соль – 1/3 ч. л.
Вода горячая – 100 мл
Растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1.Отварить гречку, оставить остыть.
2. Лук измельчить в блендере, добавить в фарш.
3. Яйцо, чёрный перец, половину чайной ложки соли добавить в гречку и все хорошо перемешать.
4. Помидоры залить кипятком, через 5 минут снять кожуру и перетереть.
5. Лук для соуса нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
6. Добавить помидоры, положить 1/4 чайной ложки соли, чёрный перец по вкусу.
7. Размельчить чеснок и тушить все вместе примерно 5 минут.
8. Гречаники положить в покрытую фольгой форму для запекания и залить томатным соусом.
9. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут.
10. Посыпать зеленью.
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