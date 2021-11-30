Как приготовить рассыпчатую гречку за 2 минуты: простой лайфхак

Такая гречка не подгорит и точно не превратится в кашу. Она рассыпчатая и ароматная, не требует много времени. Вы тратите всего 2 минуты на все необходимые процессы, а дальше блюдо готовится самостоятельно. Ее можно есть как отдельный гарнир или использовать как основу для других блюд.

Интересный лайфхак приготовления идеальной гречки опубликован на странице nf_ppsbornik в Instagram.

⠀Ингредиенты:

гречка

соль

кипяток

Способ приготовления:

1. Гречку промыть под проточной холодной водой.

2. Положить крупу в емкость, посолить, залить крутым кипятком на 1.5-2 см выше крупы.

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3. Накрыть крышкой и оставить на 1.5 часа.

4. Если вдруг остается излишняя вода, можно процедить через сито.

Ранее редакция OBOZREVATEL делилась идеей приготовления сытных гречаников от cooking_by_mk. Опубликовано на странице в Instagram .

Гречневые фрукты в томатном соусе

Ингредиенты:

Фарш – 500 г

Гречневая крупа (сырая) – 150 г

Яйца – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Соль – 1/2 ч. л.

Черный перец – по вкусу

Для соуса:

Томаты – 3-4 шт. (350 мл)

Лук – 2 шт.

Чеснок – 2-3 зубца

Соль – 1/3 ч. л.

Вода горячая – 100 мл

Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1.Отварить гречку, оставить остыть.

2. Лук измельчить в блендере, добавить в фарш.

3. Яйцо, чёрный перец, половину чайной ложки соли добавить в гречку и все хорошо перемешать.

4. Помидоры залить кипятком, через 5 минут снять кожуру и перетереть.

5. Лук для соуса нарезать кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

6. Добавить помидоры, положить 1/4 чайной ложки соли, чёрный перец по вкусу.

7. Размельчить чеснок и тушить все вместе примерно 5 минут.

8. Гречаники положить в покрытую фольгой форму для запекания и залить томатным соусом.

9. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут.

10. Посыпать зеленью.

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