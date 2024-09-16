Как приготовить вкусную "Карбонару" дома: идеальный рецепт
"Карбонара" – популярная изысканная паста, которую подают почти в каждом ресторане. И вы очень легко сделаете ее в домашних условиях. Понадобится всего несколько простых компонентов.
Идея приготовления вкусной пасты "Карбонары" опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Подойдут обычные магазинные спагетти.
Ингредиенты:
- бекон – 200 г
- паста – 250 г
- желтки – 6 шт.
- перец молотый, соль – по вкусу
- пармезан – 150 г
- вода из пасты – 100 мл. (регулировать по вкусу)
Способ приготовления:
1. Пасту отварить в подсоленной воде. Время смотрите на упаковке.
2. Бекон порезать полосками.
3. Обжарить до хрустящего состояния.
4. Отделите желтки от белков.
5. Добавить черный молотый перец, соль и часть натертого пармезана на мелкой терке.
6. К обжаренному бекону добавить готовую пасту, воду из пасты и остаток пармезана.
7. Все перемешать.
8. Снять с огня и добавить желточную смесь. Все тщательно перемешать.
9. Украсить беконом и пармезаном.
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