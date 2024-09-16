"Карбонара" – популярная изысканная паста, которую подают почти в каждом ресторане. И вы очень легко сделаете ее в домашних условиях. Понадобится всего несколько простых компонентов.

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Идея приготовления вкусной пасты "Карбонары" опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Подойдут обычные магазинные спагетти.

Ингредиенты:

бекон – 200 г

паста – 250 г

желтки – 6 шт.

перец молотый, соль – по вкусу

пармезан – 150 г

вода из пасты – 100 мл. (регулировать по вкусу)

Способ приготовления:

1. Пасту отварить в подсоленной воде. Время смотрите на упаковке.

2. Бекон порезать полосками.

3. Обжарить до хрустящего состояния.

4. Отделите желтки от белков.

5. Добавить черный молотый перец, соль и часть натертого пармезана на мелкой терке.

6. К обжаренному бекону добавить готовую пасту, воду из пасты и остаток пармезана.

7. Все перемешать.

8. Снять с огня и добавить желточную смесь. Все тщательно перемешать.

9. Украсить беконом и пармезаном.

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