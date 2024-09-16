Как приготовить вкусную "Карбонару" дома: идеальный рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить вкусную 'Карбонару' дома: идеальный рецепт

"Карбонара" – популярная изысканная паста, которую подают почти в каждом ресторане. И вы очень легко сделаете ее в домашних условиях. Понадобится всего несколько простых компонентов.

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Идея приготовления вкусной пасты "Карбонары" опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Подойдут обычные магазинные спагетти.

Как приготовить вкусную ''Карбонару'' дома: идеальный рецепт

Ингредиенты:

  • бекон – 200 г
  • паста – 250 г
  • желтки – 6 шт.
  • перец молотый, соль – по вкусу
  • пармезан – 150 г
  • вода из пасты – 100 мл. (регулировать по вкусу)

Способ приготовления:

Как приготовить вкусную ''Карбонару'' дома: идеальный рецепт

1. Пасту отварить в подсоленной воде. Время смотрите на упаковке.

2. Бекон порезать полосками.

Как приготовить вкусную ''Карбонару'' дома: идеальный рецепт

3. Обжарить до хрустящего состояния.

4. Отделите желтки от белков.

Как приготовить вкусную ''Карбонару'' дома: идеальный рецепт

5. Добавить черный молотый перец, соль и часть натертого пармезана на мелкой терке.

6. К обжаренному бекону добавить готовую пасту, воду из пасты и остаток пармезана.

Как приготовить вкусную ''Карбонару'' дома: идеальный рецепт

7. Все перемешать.

8. Снять с огня и добавить желточную смесь. Все тщательно перемешать.

Как приготовить вкусную ''Карбонару'' дома: идеальный рецепт

9. Украсить беконом и пармезаном.

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