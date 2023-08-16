Как приготовить вкусную манку без комочков: рассказываем правильные пропорции
Манка – очень полезная и питательная крупа. Но очень часто, каша из нее превращается в один сплошной ком. Все это из-за неправильных пропорций и нарушенной технологии отваривания.
Идеей приготовления идеальной манки на молоке опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. По этой технологии вы приготовите вкусное и питательное блюдо очень быстро.
Ингредиенты:
- 250 мл молока (можно наполовину с водой)
- 1,5 ст.л. манной крупы
- 1 ч.л. сахара
- щепотка соли
- масло, ягоды, орехи для подачи
Способ приготовления:
1. Молоко поставить на плиту.
2. За это время перемешать крупу, сахар, соль.
3. Когда молоко закипит активно перемешать венчиком, всыпая сухие ингредиенты.
4. Варить ровно 1 минуту.
5. Выключить огонь и накрыть крышкой, оставить на 10 минут.
6. Добавить масло, орехи, ягоды – все по вкусу.
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