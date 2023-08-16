Манка – очень полезная и питательная крупа. Но очень часто, каша из нее превращается в один сплошной ком. Все это из-за неправильных пропорций и нарушенной технологии отваривания.

Идеей приготовления идеальной манки на молоке опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. По этой технологии вы приготовите вкусное и питательное блюдо очень быстро.

Ингредиенты:

250 мл молока (можно наполовину с водой)

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1,5 ст.л. манной крупы

1 ч.л. сахара

щепотка соли

масло, ягоды, орехи для подачи

Способ приготовления:

1. Молоко поставить на плиту.

2. За это время перемешать крупу, сахар, соль.

3. Когда молоко закипит активно перемешать венчиком, всыпая сухие ингредиенты.

4. Варить ровно 1 минуту.

5. Выключить огонь и накрыть крышкой, оставить на 10 минут.

6. Добавить масло, орехи, ягоды – все по вкусу.

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