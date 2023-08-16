Как приготовить вкусную манку без комочков: рассказываем правильные пропорции

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить вкусную манку без комочков: рассказываем правильные пропорции

Манка – очень полезная и питательная крупа. Но очень часто, каша из нее превращается в один сплошной ком. Все это из-за неправильных пропорций и нарушенной технологии отваривания.

Идеей приготовления идеальной манки на молоке опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. По этой технологии вы приготовите вкусное и питательное блюдо очень быстро.

Как приготовить вкусную манку без комочков: рассказываем правильные пропорции

Ингредиенты:

  • 250 мл молока (можно наполовину с водой)
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  • 1,5 ст.л. манной крупы
  • 1 ч.л. сахара
  • щепотка соли
  • масло, ягоды, орехи для подачи

Способ приготовления:

Как приготовить вкусную манку без комочков: рассказываем правильные пропорции

1. Молоко поставить на плиту.

2. За это время перемешать крупу, сахар, соль.

Как приготовить вкусную манку без комочков: рассказываем правильные пропорции

3. Когда молоко закипит активно перемешать венчиком, всыпая сухие ингредиенты.

Как приготовить вкусную манку без комочков: рассказываем правильные пропорции

4. Варить ровно 1 минуту.

Как приготовить вкусную манку без комочков: рассказываем правильные пропорции

5. Выключить огонь и накрыть крышкой, оставить на 10 минут.

Как приготовить вкусную манку без комочков: рассказываем правильные пропорции

6. Добавить масло, орехи, ягоды – все по вкусу.

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