Как вкусно приготовить овсянку

Овсяная каша – отличное блюдо для полезного завтрака. Готовить ее можно с молоком и водой. А для оригинального вкуса кулинары советуют добавлять пармезан, вяленые помидоры, специи, зеленый лук, черри.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной соленой овсянки, с томатами, зеленым луком.

Ингредиенты:

овсянка

зеленый лук

томаты черри

сливочное масло

томатная паста

сметана

моцарелла

базилик

Способ приготовления:

1. Воду доведите до кипения, всыпьте овсянку.

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2. Порежьте лук, обжарьте на сливочном масле, добавьте помидоры и специи, сметану и тертый сыр. Добавьте овсянку, перемешайте.

3. Сварите яйцо пашот, выложите сверху.

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