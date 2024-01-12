Как приготовить вкусную овсянку: добавьте некоторые ингредиенты, которые изменят вкус блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Полезная овсянка

Овсяная каша – отличное блюдо для полезного завтрака. Готовить ее можно с молоком и водой. А для оригинального вкуса кулинары советуют добавлять пармезан, вяленые помидоры, специи, зеленый лук, черри. 

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной соленой овсянки, с томатами, зеленым луком. 

Как вкусно приготовить овсянку

Ингредиенты: 

  • овсянка 
  • зеленый лук 
  • томаты черри
  • сливочное масло
  • томатная паста
  • сметана
  • моцарелла
  • базилик

Способ приготовления: 

1. Воду доведите до кипения, всыпьте овсянку. 

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Как вкусно приготовить овсянку

2. Порежьте лук, обжарьте на сливочном масле, добавьте помидоры и специи, сметану и тертый сыр. Добавьте овсянку, перемешайте.

Приготовление блюда

3. Сварите яйцо пашот, выложите сверху. 

Готовое блюдо

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