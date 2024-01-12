Как вкусно приготовить овсянку

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Как приготовить вкусную овсянку: добавьте некоторые ингредиенты, которые изменят вкус блюда
Овсяная каша – отличное блюдо для полезного завтрака. Готовить ее можно с молоком и водой. А для оригинального вкуса кулинары советуют добавлять пармезан, вяленые помидоры, специи, зеленый лук, черри.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной соленой овсянки, с томатами, зеленым луком.
Ингредиенты:
- овсянка
- зеленый лук
- томаты черри
- сливочное масло
- томатная паста
- сметана
- моцарелла
- базилик
Способ приготовления:
1. Воду доведите до кипения, всыпьте овсянку.
2. Порежьте лук, обжарьте на сливочном масле, добавьте помидоры и специи, сметану и тертый сыр. Добавьте овсянку, перемешайте.
3. Сварите яйцо пашот, выложите сверху.
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