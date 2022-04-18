Самый вкусный, простой и полезный завтрак – овсяная каша. В ней много витаминов: токоферол, ниацин, витамины группы В, а также различные микроэлементы: кремний, йод, калий, кобальт, фосфор и другие. Специалисты утверждают, что в овсянке большое количество протеинов, которые улучшают состояние мышечной массы. Из крупы можно готовить не только каши, она станет идеальной альтернативой пшеничной муке.

Фудблогер Анна (anny.cooking) поделилась в Instagram рецептом вкусной овсяной каши со сливочным маслом, которую будут есть даже дети.

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Ингредиенты:

вода – 100 мл

овсянка – 2 ст. л. ​​​​​​​

молоко – 200 мл

сливочное масло – 20 г ​​​​​​​

соль – щепотка ​​​​​​​

сухофрукты, ягоды, фрукты и сахар – по желанию

Способ приготовления:

1. В сотейник налейте воду, добавьте овсянку и доводите кипения на небольшом огне.

2. После влейте молоко, помешайте и варите кашу до нужной вам консистенции.

3. Добавьте соль, сахар, перемешайте, выключите и добавьте кусочек масла.

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