Традиционная пицца на дрожжевом тесте выходит достаточно калорийной. Поэтому если вы хотите сделать такое блюдо более диетическим – выберите для основы цветную капусту. Готовится она без добавления муки. Получается очень питательный и полезный перекус.

Идея приготовления быстрой пиццы из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Виты Ярош (vita.yarosh) в Instagram. В таком виде даже дети полюбят этот овощ.

Ингредиенты:

400 г цветной капусты или капусты романеско

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4 яйца

150 г моцареллы

40 г моркови (натертой на мелкую терку)

40 г гречневых хлопьев

Способ приготовления:

1. Капусту взбить в блендере до крошек.

2. Добавить яйца, моцареллу, морковь, гречневые хлопья.

3. Все сбить.

4. Выложить пергамент диаметром до 26 см.

5. Запекать 25-30 минут при температуре 175 градусов.

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