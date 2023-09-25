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Как приготовить вкусную пиццу из цветной капусты для обеда: в составе нет муки
Традиционная пицца на дрожжевом тесте выходит достаточно калорийной. Поэтому если вы хотите сделать такое блюдо более диетическим – выберите для основы цветную капусту. Готовится она без добавления муки. Получается очень питательный и полезный перекус.
Идея приготовления быстрой пиццы из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Виты Ярош (vita.yarosh) в Instagram. В таком виде даже дети полюбят этот овощ.
Ингредиенты:
- 400 г цветной капусты или капусты романеско
- 4 яйца
- 150 г моцареллы
- 40 г моркови (натертой на мелкую терку)
- 40 г гречневых хлопьев
Способ приготовления:
1. Капусту взбить в блендере до крошек.
2. Добавить яйца, моцареллу, морковь, гречневые хлопья.
3. Все сбить.
4. Выложить пергамент диаметром до 26 см.
5. Запекать 25-30 минут при температуре 175 градусов.
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