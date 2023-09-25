Как приготовить вкусную пиццу из цветной капусты для обеда: в составе нет муки

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Как приготовить вкусную пиццу из цветной капусты для обеда: в составе нет муки

Традиционная пицца на дрожжевом тесте выходит достаточно калорийной. Поэтому если вы хотите сделать такое блюдо более диетическим – выберите для основы цветную капусту. Готовится она без добавления муки. Получается очень питательный и полезный перекус.

Идея приготовления быстрой пиццы из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Виты Ярош (vita.yarosh) в Instagram. В таком виде даже дети полюбят этот овощ.

Как приготовить вкусную пиццу из цветной капусты для обеда: в составе нет муки

Ингредиенты:

  • 400 г цветной капусты или капусты романеско
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  • 4 яйца
  • 150 г моцареллы
  • 40 г моркови (натертой на мелкую терку)
  • 40 г гречневых хлопьев

Способ приготовления:

Как приготовить вкусную пиццу из цветной капусты для обеда: в составе нет муки

1. Капусту взбить в блендере до крошек.

Как приготовить вкусную пиццу из цветной капусты для обеда: в составе нет муки

2. Добавить яйца, моцареллу, морковь, гречневые хлопья.

Как приготовить вкусную пиццу из цветной капусты для обеда: в составе нет муки

3. Все сбить.

4. Выложить пергамент диаметром до 26 см.

 

5. Запекать 25-30 минут при температуре 175 градусов.

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