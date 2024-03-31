Именно из толтолоба получается очень вкусная селедка. В такой рыбе много мяса и довольно большие косточки, которые легко вынимаются. Кусочки выглядят привлекательно, даже если долгое время находятся в маринаде. К картофельному пюре – именно то, что нужно.

Идея приготовления сельди из толстолоба опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana_diana0910 в Instagram. Рыбу можно будет есть уже через полтора дня.

Ингредиенты:

толстолоб – 500 г

вода – 400 мл.

лавровые листья – 2 шт

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перец душистый – 2 шт.

перец горошком – 3/4 шт.

гвоздика – 2 шт.

соль – 2 ст.л. без горки (если любите соленую рыбу – добавьте больше соли)

сахар – 1 ст.л.

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для маринада в воду добавить лавровые листья, перец душистый, перец горошком, соль, сахар.

2. Довести до кипения, кипятить 2 минуты, выключить.

3. Толстолоб нарезать на кусочки.

4. Рыбу хорошо промыть под проточной водой.

5. Выложить на бумажные полотенца и хверху также промокнуть.

6. Толстолоб сложить в удобную емкость (можно в банке).

7. Рыбу залить холодным маринадом, добавить растительное масло.

8. Поставить в холодильник на полтора дня (сутки и еще половину дня).

9. Слить маринад.

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