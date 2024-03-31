Как приготовить вкусную селедку из толстолоба: рыба получается очень сочной и пряной
Именно из толтолоба получается очень вкусная селедка. В такой рыбе много мяса и довольно большие косточки, которые легко вынимаются. Кусочки выглядят привлекательно, даже если долгое время находятся в маринаде. К картофельному пюре – именно то, что нужно.
Идея приготовления сельди из толстолоба опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana_diana0910 в Instagram. Рыбу можно будет есть уже через полтора дня.
Ингредиенты:
- толстолоб – 500 г
- вода – 400 мл.
- лавровые листья – 2 шт
- перец душистый – 2 шт.
- перец горошком – 3/4 шт.
- гвоздика – 2 шт.
- соль – 2 ст.л. без горки (если любите соленую рыбу – добавьте больше соли)
- сахар – 1 ст.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Для маринада в воду добавить лавровые листья, перец душистый, перец горошком, соль, сахар.
2. Довести до кипения, кипятить 2 минуты, выключить.
3. Толстолоб нарезать на кусочки.
4. Рыбу хорошо промыть под проточной водой.
5. Выложить на бумажные полотенца и хверху также промокнуть.
6. Толстолоб сложить в удобную емкость (можно в банке).
7. Рыбу залить холодным маринадом, добавить растительное масло.
8. Поставить в холодильник на полтора дня (сутки и еще половину дня).
9. Слить маринад.
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