Как приготовить вкусную томатную пасту: идеально для борща и голубцов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить вкусную томатную пасту: идеально для борща и голубцов

Борщ и голубцы тяжело представить без томатной пасты. Но, лучше всего готовить ее из домашних помидоров, добавив лук и морковь. А если вы хотите, чтобы она была более пикантной, можно добавить немного чеснока и специи. 

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Домашняя томатная паста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пикантной домашней томатной пасты из помидоров. 

Как приготовить вкусную домашнюю пасту

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг
  • лук – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • уксус – 100 г
  • соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Помидоры и лук перекрутите через мясорубку, переложите в миску и варите до кипения, помешивая.

Помидоры для соуса

2. После добавьте уксус, сахар, соль и варите еще 15 минут.

Как правильно приготовить домашнюю томатную пасту

4. Разлейте в банки и стерилизуем 15 минут.

Готовая томатная паста

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