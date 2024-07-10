Борщ и голубцы тяжело представить без томатной пасты. Но, лучше всего готовить ее из домашних помидоров, добавив лук и морковь. А если вы хотите, чтобы она была более пикантной, можно добавить немного чеснока и специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пикантной домашней томатной пасты из помидоров.

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг

лук – 2 шт.

сахар – 100 г

уксус – 100 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помидоры и лук перекрутите через мясорубку, переложите в миску и варите до кипения, помешивая.

2. После добавьте уксус, сахар, соль и варите еще 15 минут.

4. Разлейте в банки и стерилизуем 15 минут.

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