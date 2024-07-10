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Как приготовить вкусную томатную пасту: идеально для борща и голубцов
Борщ и голубцы тяжело представить без томатной пасты. Но, лучше всего готовить ее из домашних помидоров, добавив лук и морковь. А если вы хотите, чтобы она была более пикантной, можно добавить немного чеснока и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пикантной домашней томатной пасты из помидоров.
Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг
- лук – 2 шт.
- сахар – 100 г
- уксус – 100 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помидоры и лук перекрутите через мясорубку, переложите в миску и варите до кипения, помешивая.
2. После добавьте уксус, сахар, соль и варите еще 15 минут.
4. Разлейте в банки и стерилизуем 15 минут.
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