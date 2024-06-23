Как приготовить вкусные блины "Рафаэлло": тонкое тесто и очень нежная начинка

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить вкусные блины 'Рафаэлло': тонкое тесто и очень нежная начинка

Для того чтобы приготовить изысканные блины "Рафаэлло", вам понадобится обычная кокосовая стружка. Она отлично сочетается с сочным сыром и очень нежным тестом. И смотрится такой десерт очень эстетично.

Идея приготовления тонких кокосовых блинов "Рафаэлло" опубликована на странице фудблогера liubov tolstova в Instagram. Тесто точно не порвется.

Как приготовить вкусные блины ''Рафаэлло'': тонкое тесто и очень нежная начинка

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 3 ст.л.
  • молоко – 500 мл.
  • масло – 5 ст.л.
  • мука – 240 г
  • кипятков – 150 мл.

Способ приготовления:

Как приготовить вкусные блины ''Рафаэлло'': тонкое тесто и очень нежная начинка

1. Яйца взбить с сахаром.

2. Добавить муку по частям и размешать.

Как приготовить вкусные блины ''Рафаэлло'': тонкое тесто и очень нежная начинка

3. Далее влить частицами молоко и взбить, чтобы не было комочков.

4. Добавить кипяток и масло, перемешать и жарить блины.

Как приготовить вкусные блины ''Рафаэлло'': тонкое тесто и очень нежная начинка

Ингредиенты для начинки:

  • сгущенка – 100 г
  • кокосовая стружка – 50 г
  • сыр кисломолочный – 350 г
Как приготовить вкусные блины ''Рафаэлло'': тонкое тесто и очень нежная начинка

Способ приготовления:

1. Все сбить блендером

2. Смазать каждый блинчик и свернуть.

3. Сверху полить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.

Как приготовить вкусные блины ''Рафаэлло'': тонкое тесто и очень нежная начинка

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