Для того чтобы приготовить изысканные блины "Рафаэлло", вам понадобится обычная кокосовая стружка. Она отлично сочетается с сочным сыром и очень нежным тестом. И смотрится такой десерт очень эстетично.

Идея приготовления тонких кокосовых блинов "Рафаэлло" опубликована на странице фудблогера liubov tolstova в Instagram. Тесто точно не порвется.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 3 шт.

сахар – 3 ст.л.

молоко – 500 мл.

масло – 5 ст.л.

мука – 240 г

кипятков – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром.

2. Добавить муку по частям и размешать.

3. Далее влить частицами молоко и взбить, чтобы не было комочков.

4. Добавить кипяток и масло, перемешать и жарить блины.

Ингредиенты для начинки:

сгущенка – 100 г

кокосовая стружка – 50 г

сыр кисломолочный – 350 г

Способ приготовления:

1. Все сбить блендером

2. Смазать каждый блинчик и свернуть.

3. Сверху полить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.

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