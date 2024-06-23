Как приготовить вкусные блины "Рафаэлло": тонкое тесто и очень нежная начинка
Для того чтобы приготовить изысканные блины "Рафаэлло", вам понадобится обычная кокосовая стружка. Она отлично сочетается с сочным сыром и очень нежным тестом. И смотрится такой десерт очень эстетично.
Идея приготовления тонких кокосовых блинов "Рафаэлло" опубликована на странице фудблогера liubov tolstova в Instagram. Тесто точно не порвется.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- молоко – 500 мл.
- масло – 5 ст.л.
- мука – 240 г
- кипятков – 150 мл.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром.
2. Добавить муку по частям и размешать.
3. Далее влить частицами молоко и взбить, чтобы не было комочков.
4. Добавить кипяток и масло, перемешать и жарить блины.
Ингредиенты для начинки:
- сгущенка – 100 г
- кокосовая стружка – 50 г
- сыр кисломолочный – 350 г
Способ приготовления:
1. Все сбить блендером
2. Смазать каждый блинчик и свернуть.
3. Сверху полить сгущенкой и посыпать кокосовой стружкой.
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