Как приготовить вкусные французские тосты по-новому: завтрак и десерт одновременно

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить вкусные французские тосты по-новому: завтрак и десерт одновременно

Французские тосты – это блюдо, которое уже давно завоевало благосклонность и стало любимым во всех уголках мира. Традиционно тосты жарят в яйце на сковороде. Но довольно обычное блюдо можно приготовить по-новому, предварительно замочив хлеб в молочной массе с лимоном и корицей. Такие тосты получаются невероятно вкусными, в меру сочными, а если подать их с любимым сиропом или ягодами – получите идеальный завтрак или десерт.

Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом французских тостов с клубникой.

Рецепт французских тостов

Ингредиенты:

  • молоко растительное – 500 мл

  • кленовый сироп\мед – 85 г

  • корица – 1 шт

  • цедра лимона

  • нутовая мука – 50 г

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  • вода – 60 мл

  • белый хлеб – 5-6 шт

  • масло для жарки

  • клубника

Ингредиенты для блюда

Способ приготовления:

1. В кастрюле смешать молоко, мед\сироп, цедру и корицу. Подогреть в течение 10 минут.

2. Выложить хлеб в глубокую тарелку или поднос. Залить молочной массой. Оставить на 5 минут.

Французские тосты в молоке

3. Отдельно смешать муку и воду.

4. Тосты опустить в мучную массу.

Приготовление французских тостов на завтрак

5. Обжарить на сковороде.

6. Готовые тосты подавать с сиропом и клубникой.

Как вкусно приготовить французские тосты

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