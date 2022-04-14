Как приготовить вкусные французские тосты по-новому: завтрак и десерт одновременно
Французские тосты – это блюдо, которое уже давно завоевало благосклонность и стало любимым во всех уголках мира. Традиционно тосты жарят в яйце на сковороде. Но довольно обычное блюдо можно приготовить по-новому, предварительно замочив хлеб в молочной массе с лимоном и корицей. Такие тосты получаются невероятно вкусными, в меру сочными, а если подать их с любимым сиропом или ягодами – получите идеальный завтрак или десерт.
Фудблогер Инна Левенец (inna_levenets) на своей странице в Instagram поделилась рецептом французских тостов с клубникой.
Ингредиенты:
молоко растительное – 500 мл
кленовый сироп\мед – 85 г
корица – 1 шт
цедра лимона
нутовая мука – 50 г
вода – 60 мл
белый хлеб – 5-6 шт
масло для жарки
клубника
Способ приготовления:
1. В кастрюле смешать молоко, мед\сироп, цедру и корицу. Подогреть в течение 10 минут.
2. Выложить хлеб в глубокую тарелку или поднос. Залить молочной массой. Оставить на 5 минут.
3. Отдельно смешать муку и воду.
4. Тосты опустить в мучную массу.
5. Обжарить на сковороде.
6. Готовые тосты подавать с сиропом и клубникой.
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