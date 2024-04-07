Как приготовить вкусные и пышные домашние кексы за 5 минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить вкусные и пышные домашние кексы за 5 минут

Когда гости уже на пороге, а дома нет даже печенья, чтобы подать кофе, стоит воспользоваться этим рецептом. Ведь благодаря нему только через 5 минут на столе появятся душистые и вкусные домашние кексы.

Рецептом приготовления быстрых кексов поделилась фудблогер с ником tomka_recepti. В Instagram она рассказала все детали их приготовления, а также сколько шоколада нужно добавить, чтобы они были максимально вкусными.

Как приготовить вкусные и пышные домашние кексы за 5 минут

Ингредиенты

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  • Яйцо – 1 шт
  • Сахар – 150 гр
  • Молоко – 100 мл
  • Масло растительное – 50 мл
  • Мука – 200 гр
  • Какао – 20 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Кипяток – 130 мл

Способ приготовления

1.Яйцо соединяем с сахаром и перемешиваем.

Как приготовить вкусные и пышные домашние кексы за 5 минут

2. Добавляем молоко и растительное масло. Снова перемешиваем.

3. Добавляем муку, какао, соду и разрыхлитель. Перемешиваем.

Как приготовить вкусные и пышные домашние кексы за 5 минут

4. Добавляем к смеси кипяток. Перемешиваем.

Как приготовить вкусные и пышные домашние кексы за 5 минут

5. Разливаем кексы по формам и выпекаем при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут.

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