Как приготовить вкусные и пышные домашние кексы за 5 минут
Когда гости уже на пороге, а дома нет даже печенья, чтобы подать кофе, стоит воспользоваться этим рецептом. Ведь благодаря нему только через 5 минут на столе появятся душистые и вкусные домашние кексы.
Рецептом приготовления быстрых кексов поделилась фудблогер с ником tomka_recepti. В Instagram она рассказала все детали их приготовления, а также сколько шоколада нужно добавить, чтобы они были максимально вкусными.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 150 гр
- Молоко – 100 мл
- Масло растительное – 50 мл
- Мука – 200 гр
- Какао – 20 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Кипяток – 130 мл
Способ приготовления
1.Яйцо соединяем с сахаром и перемешиваем.
2. Добавляем молоко и растительное масло. Снова перемешиваем.
3. Добавляем муку, какао, соду и разрыхлитель. Перемешиваем.
4. Добавляем к смеси кипяток. Перемешиваем.
5. Разливаем кексы по формам и выпекаем при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут.
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