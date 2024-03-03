Как приготовить вкусные оладьи без молока или кефира: простой рецепт на воде
Предлагаем вашему вниманию универсальный рецепт оладий на воде. После приготовления их можно полить джемом и подавать со сметаной.
А это очень бюджетный рецепт, благодаря которому даже при небольших финансовых расходах можно доставить гастрономическое удовольствие своим близким. Рецептом таких оладий в Instagram поделилась Анна Фил.
Ингредиенты
- Вода – 300 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – щепотка
- Сухие дрожжи – 1 ч.л.
- Мука – 300 гр
Способ приготовления
1. Воду вскипятить и охладить до теплого состояния.
2. В миску добавляем воду, дрожжи, соль, сахар. Размешиваем.
3. Добавляем муку и размешиваем. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.
4. После этого тесто не перемешиваем, набираем ложкой с краю и выкладываем на хорошо разогретую сковородку.
5. Жарим на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.
6. Выкладываем оладьи на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.
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