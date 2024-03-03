Предлагаем вашему вниманию универсальный рецепт оладий на воде. После приготовления их можно полить джемом и подавать со сметаной.

А это очень бюджетный рецепт, благодаря которому даже при небольших финансовых расходах можно доставить гастрономическое удовольствие своим близким. Рецептом таких оладий в Instagram поделилась Анна Фил.

Ингредиенты

Вода – 300 мл

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Сахар – 1 ст.л.

Соль – щепотка

Сухие дрожжи – 1 ч.л.

Мука – 300 гр

Способ приготовления

1. Воду вскипятить и охладить до теплого состояния.

2. В миску добавляем воду, дрожжи, соль, сахар. Размешиваем.

3. Добавляем муку и размешиваем. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.

4. После этого тесто не перемешиваем, набираем ложкой с краю и выкладываем на хорошо разогретую сковородку.

5. Жарим на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

6. Выкладываем оладьи на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло.

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