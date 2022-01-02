Как приготовить вкусные сырные кольца: десерт к чаю и закуска одновременно
Вы давно хотели отказаться от хлеба, но не знали, чем его можно заменить? Или вы как раз в поисках вкусного низкокалорийного десерта к чаю? Тогда сырные кольца из кисломолочного и твердого сыра для вас. К тому же это вкуснейший снек и хрустящая закуска, которая понравится даже детям.
Рецептом сырных колец с кунжутом поделились в кулинарном блоге pro.stocook. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
кисломолочный творог 9% – 300 г
твердый сыр – 100 г
мука – 200 г
яйца – 2 шт
разрыхлитель – 1 ч. л.
соль – щепотка
яйцо – для смазывания
кунжут – для декора
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натереть на терке.
2. Кисломолочный сыр смешать с разрыхлителем, солью, яйцами и сыром.
3. Замесить и раскатать тесто. Вырезать кружочки.
4. Выложить кольца на противень. Помазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
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