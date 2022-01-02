Как приготовить вкусные сырные кольца: десерт к чаю и закуска одновременно

Вы давно хотели отказаться от хлеба, но не знали, чем его можно заменить? Или вы как раз в поисках вкусного низкокалорийного десерта к чаю? Тогда сырные кольца из кисломолочного и твердого сыра для вас. К тому же это вкуснейший снек и хрустящая закуска, которая понравится даже детям.

Рецептом сырных колец с кунжутом поделились в кулинарном блоге pro.stocook. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 9% – 300 г

твердый сыр – 100 г

мука – 200 г

яйца – 2 шт

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – щепотка

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яйцо – для смазывания

кунжут – для декора

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натереть на терке.

2. Кисломолочный сыр смешать с разрыхлителем, солью, яйцами и сыром.

3. Замесить и раскатать тесто. Вырезать кружочки.

4. Выложить кольца на противень. Помазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

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