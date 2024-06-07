Как приготовить вкусный айс латте в домашних условиях: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт кофе

Кофе – один из самых вкусных и популярных напитков, который любят практически все. Летом лучше выбирать айс-латте, который отлично взбодрит и освежит. 

Домашний айс латте

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного айс латте, который очень быстро и просто готовится. 

Рецепт напитка

Ингредиенты: 

  • лед
  • 100 мл холодного молока
  • 50 мл крепкого эспрессо

Способ приготовления: 

1. В стакан добавьте лед, далее влейте молоко и в конце эспрессо.

Приготовление кофе

Можно добавить сироп для вкуса!

Готовый кофе

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