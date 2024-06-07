Как приготовить вкусный айс латте в домашних условиях: простой рецепт
Кофе – один из самых вкусных и популярных напитков, который любят практически все. Летом лучше выбирать айс-латте, который отлично взбодрит и освежит.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного айс латте, который очень быстро и просто готовится.
Ингредиенты:
- лед
- 100 мл холодного молока
- 50 мл крепкого эспрессо
Способ приготовления:
1. В стакан добавьте лед, далее влейте молоко и в конце эспрессо.
Можно добавить сироп для вкуса!
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