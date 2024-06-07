Кофе – один из самых вкусных и популярных напитков, который любят практически все. Летом лучше выбирать айс-латте, который отлично взбодрит и освежит.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного айс латте, который очень быстро и просто готовится.

Ингредиенты:

лед

100 мл холодного молока

50 мл крепкого эспрессо

Способ приготовления:

1. В стакан добавьте лед, далее влейте молоко и в конце эспрессо.

Можно добавить сироп для вкуса!

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