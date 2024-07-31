Видео дня
Как приготовить вкусный домашний живчик на зиму: лучше любых компотов
Живчик – это популярный фруктовый напиток без газа, который можно найти в каждом магазине. Но если у вас много домашних плодов, можно сделать не худшую заготовку на зиму. Будет гораздо полезнее, ведь в составе только натуральные компоненты.
Идея приготовления домашнего яблочного живчика опубликована на странице фудблогера Наталии Рыжковой (natali ryzkova) в Instagram. Вы используете урожай с пользой.
Ингредиенты:
- яблоки – 12 литров не очищенных и нарезанных произвольно
- сахар – 0,5 литров
- лимонная кислота – 25 г
- кипяченая вода – 12 литров
Способ приготовления:
1. Нарезать яблоки, залить кипятком.
2. Дать настояться сутки.
3. После этого слить сок.
4. Добавить сахар и кислоту.
5. Поставить на огонь и довести до кипения.
6. После закипания сразу снять с огня.
7. Разлить в стерилизованные банки и закрыть крышками на зиму.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: