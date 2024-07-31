Живчик – это популярный фруктовый напиток без газа, который можно найти в каждом магазине. Но если у вас много домашних плодов, можно сделать не худшую заготовку на зиму. Будет гораздо полезнее, ведь в составе только натуральные компоненты.

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Идея приготовления домашнего яблочного живчика опубликована на странице фудблогера Наталии Рыжковой (natali ryzkova) в Instagram. Вы используете урожай с пользой.

Ингредиенты:

яблоки – 12 литров не очищенных и нарезанных произвольно

сахар – 0,5 литров

лимонная кислота – 25 г

кипяченая вода – 12 литров

Способ приготовления:

1. Нарезать яблоки, залить кипятком.

2. Дать настояться сутки.

3. После этого слить сок.

4. Добавить сахар и кислоту.

5. Поставить на огонь и довести до кипения.

6. После закипания сразу снять с огня.

7. Разлить в стерилизованные банки и закрыть крышками на зиму.

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