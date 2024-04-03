Если вы приготовите фаршированный картофель на обед – значительно сэкономите время. Не нужно отдельно делать биты или котлеты, гарнир, потому что все это сочетается в одном блюде. Выходит очень сытно.

Идея приготовления сытного фаршированного картофеля на обед опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovvska_cooking) в Instagram. Чтобы овощ не был сухим – добавьте для сочности овощную подливку.

Ингредиенты:

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картофель – 1,5 кг.

фарш – 500 г

лук – 3 шт.

морковь – 2 шт.

томатный соус – 5-6 ст.л.

сливки – 250 мл.

вода – 1-2 стакана

соль, перец, сухой чеснок по вкусу

любимая зелень

Способ приготовления:

1. В фарш добавить натертый лук, соль, перец и сухой чеснок.

2. Почистить картофель, вырезать середину.

3. Нафаршировать.

4. Для заливки обжарить лук и морковь.

5. Добавить томатный соус, воду, сливки и специи по вкусу.

6. Залить картофель, добавить лавровые листья и варить на маленьком огне под крышкой около часа до готовности.

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