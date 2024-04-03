Как приготовить вкусный фаршированный картофель на обед: не будет сухим

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить вкусный фаршированный картофель на обед: не будет сухим

Если вы приготовите фаршированный картофель на обед – значительно сэкономите время. Не нужно отдельно делать биты или котлеты, гарнир, потому что все это сочетается в одном блюде. Выходит очень сытно.

Идея приготовления сытного фаршированного картофеля на обед опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovvska_cooking) в Instagram. Чтобы овощ не был сухим – добавьте для сочности овощную подливку.

Как приготовить вкусный фаршированный картофель на обед: не будет сухим

Ингредиенты:

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  • картофель – 1,5 кг.
  • фарш – 500 г
  • лук – 3 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • томатный соус – 5-6 ст.л.
  • сливки – 250 мл.
  • вода – 1-2 стакана
  • соль, перец, сухой чеснок по вкусу
  • любимая зелень

Способ приготовления:

Как приготовить вкусный фаршированный картофель на обед: не будет сухим

1. В фарш добавить натертый лук, соль, перец и сухой чеснок.

Как приготовить вкусный фаршированный картофель на обед: не будет сухим

2. Почистить картофель, вырезать середину.

Как приготовить вкусный фаршированный картофель на обед: не будет сухим

3. Нафаршировать.

Как приготовить вкусный фаршированный картофель на обед: не будет сухим

4. Для заливки обжарить лук и морковь.

Как приготовить вкусный фаршированный картофель на обед: не будет сухим

5. Добавить томатный соус, воду, сливки и специи по вкусу.

Как приготовить вкусный фаршированный картофель на обед: не будет сухим

6. Залить картофель, добавить лавровые листья и варить на маленьком огне под крышкой около часа до готовности.

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