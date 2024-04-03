Как приготовить вкусный фаршированный картофель на обед: не будет сухим
Если вы приготовите фаршированный картофель на обед – значительно сэкономите время. Не нужно отдельно делать биты или котлеты, гарнир, потому что все это сочетается в одном блюде. Выходит очень сытно.
Идея приготовления сытного фаршированного картофеля на обед опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovvska_cooking) в Instagram. Чтобы овощ не был сухим – добавьте для сочности овощную подливку.
Ингредиенты:
- картофель – 1,5 кг.
- фарш – 500 г
- лук – 3 шт.
- морковь – 2 шт.
- томатный соус – 5-6 ст.л.
- сливки – 250 мл.
- вода – 1-2 стакана
- соль, перец, сухой чеснок по вкусу
- любимая зелень
Способ приготовления:
1. В фарш добавить натертый лук, соль, перец и сухой чеснок.
2. Почистить картофель, вырезать середину.
3. Нафаршировать.
4. Для заливки обжарить лук и морковь.
5. Добавить томатный соус, воду, сливки и специи по вкусу.
6. Залить картофель, добавить лавровые листья и варить на маленьком огне под крышкой около часа до готовности.
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