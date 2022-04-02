Если вы каждое утро задумываетесь над тем, что можно быстро и вкусно приготовить на завтрак, кроме обычной яичницы, такую ситуацию может спасти французский омлет. От классического он отличается тем, что его в процессе приготовления закручивают в форме рулета. Можно подавать омлет с разными овощами, посыпать любимыми специями или заворачивать в него начинку. Необычайно вкусным получается французский омлет с сыром.

Как правильно и вкусно приготовить французский омлет с сыром на завтрак, рассказал популярный шеф-повар Евгений Клопотенко на своем Youtube-канале. (Для того чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ингредиенты:

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яйца – 3 шт.

твердый сыр – 1–2 слайса

сливочное масло – 25–30 г

соль – щепотка

черный молотый перец

шпинат (или другая зелень)

Способ приготовления:

1. В миску разбить яйца, посолить и перемешать вилкой или венчиком до однородности.

2. Твердый сыр нарезать тонкими полосками.

3. На сковороде растопить сливочное масло и вылить яйца.

4. Жарить омлет 1 минуту, осторожно скатать в рулет, заворачивая полоски сыра.

5. Готовый омлет можно посыпать специями, подавать с зеленью.

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