Как приготовить вкусный и необычный тарт Татен с грушами: Эктор Хименес-Браво делится рецептом
Если вы давно хотели приготовить популярный и такой вкусный по-настоящему осенний пирог – тарт Татен, самое время это сделать. Ведь именно сейчас – осенью, даже самые поздние сорта груш полностью доспели и из них можно готовить разные вкусные десерты.
Кулинар, судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкуснейшего пирога, основой которого стали именно груши – тарт Татен.
Ингредиенты:
Груша – 2-3 шт.
Коричневый сахар – 200 г
Слоеное тесто – 1 пласт
Cпособ приготовления:
Грушу почистите и нарежьте дольками.
На холодную металлическую сковородку высыпьте 200 г коричневого сахара и топите до состояния карамели.
После выкладываем туда груши и тушим до густого состояния.
Переложите готовые фрукты в форму.
Из теста вырезаем круглый кусок и накрываем им груши, края теста обязательно подгибаем.
После – отправьте десерт в разогретую духовку, и выпекайте 15-20 минут при 180 С.
По окончанию времени достаем пирог из духовки и накрываем плоской тарелкой, переворачиваем.
Лучше всего подавать вкусный десерт с мороженным.
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