Как приготовить вкусный и необычный тарт Татен с грушами: Эктор Хименес-Браво делится рецептом

Если вы давно хотели приготовить популярный и такой вкусный по-настоящему осенний пирог – тарт Татен, самое время это сделать. Ведь именно сейчас – осенью, даже самые поздние сорта груш полностью доспели и из них можно готовить разные вкусные десерты.

Кулинар, судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкуснейшего пирога, основой которого стали именно груши – тарт Татен.

Ингредиенты:

Груша – 2-3 шт.

Коричневый сахар – 200 г

Слоеное тесто – 1 пласт

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Cпособ приготовления:

Грушу почистите и нарежьте дольками.

На холодную металлическую сковородку высыпьте 200 г коричневого сахара и топите до состояния карамели.

После выкладываем туда груши и тушим до густого состояния.

Переложите готовые фрукты в форму.

Из теста вырезаем круглый кусок и накрываем им груши, края теста обязательно подгибаем.

После – отправьте десерт в разогретую духовку, и выпекайте 15-20 минут при 180 С.

По окончанию времени достаем пирог из духовки и накрываем плоской тарелкой, переворачиваем.

Лучше всего подавать вкусный десерт с мороженным.

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