Холодец является не только вкусным, но и очень полезным блюдом, так как его главным компонентом является его белковая составляющая – коллаген, который положительно влияет на качество кожи, улучшает состояние волос и ногтей, а также укрепляет костную ткань. Каждая хозяйка его готовит по-разному, и из разного мяса, добавляя овощи, специи, чеснок.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram полезными советами, как приготовить удачный и вкусный холодец.

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Советы:

1. Обязательно хорошо помойте все части курицы, и замочите в холодной соленой воде на несколько часов, если это домашняя курица, а если магазинная, то нужно мясо залить водой и довести до кипения, проварить 3 минуты, затем эту воду слить.

2. На дно кастрюли нужно положить кости, сверху мясо и после залить водой. Доведите до кипения на среднем огне, обязательно снимите пенку, добавьте 1,5 ч.л. соли, убавьте огонь и готовьте на слабом огне в течение 4-6 часов.

3. Овощи, специи и соль в холодец добавляйте за 1-2 часа до окончания, а за 5 минут до добавьте чеснок.

4. Достаньте мясо и косточки из бульона, мясо разберите руками на волокна, удаляя все кости и хрящи. Бульон процедите через сито и 2-3 слоя марли.

5. Разложите мясо по формам, по желанию укрась морковью, отварными яйцами или листиками зелени. Залейте бульоном и оставьте охлаждаться на столе, а когда остынет, переставьте в холодильник.

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