Как приготовить вкусный крем-сыр из двух ингредиентов: самый простой рецепт
Если вы хотите сделать вкусный домашний сыр, для этого вам понадобится всего несколько самых простых ингредиентов, которые найдутся в каждом холодильнике. Самое важное в процессе приготовления – соблюдать пропорции.
Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, удачного и ароматного сыра всего из двух ингредиентов, который станет прекрасной альтернативой магазинному крем-сыру.
Ингредиенты:
сметана – 500 мл
кефир – 500 мл
соль –
0,5 ч.л.
лимонный сок – 1 ч. л.
зелень любая – 200 г
Способ приготовления:
1. Смешайте сметану и кефир.
2. Добавьте соль, лимонный сок, перемешайте.
3. В отдельную емкость установите дуршлаг, выстеленный марлей в 4 слоя.
4. Вылейте подготовленную смесь, накройте тарелкой чуть меньшего диаметра, чем дуршлаг, а сверху поставьте гнет, можно неполную трехлитровую банку с водой и так оставьте на сутки-двое в холодильнике.
5. Зелень хорошо помойте, обсушите и мелко порежьте.
6. Выложите мат для суши застеленный пищевой пленкой, насыпьте зелень и сверху выложите сыр, сверните в ролл и переложите в холодильник, чтоби сыр хорошо застыл.
Есть его можно с хлебом, добавлять в салаты.
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