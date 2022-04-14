Если вы хотите сделать вкусный домашний сыр, для этого вам понадобится всего несколько самых простых ингредиентов, которые найдутся в каждом холодильнике. Самое важное в процессе приготовления – соблюдать пропорции.

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, удачного и ароматного сыра всего из двух ингредиентов, который станет прекрасной альтернативой магазинному крем-сыру.

Ингредиенты:

сметана – 500 мл

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кефир – 500 мл

соль – 0,5 ч.л.

лимонный сок – 1 ч. л.

зелень любая – 200 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сметану и кефир.

2. Добавьте соль, лимонный сок, перемешайте.

3. В отдельную емкость установите дуршлаг, выстеленный марлей в 4 слоя.

4. Вылейте подготовленную смесь, накройте тарелкой чуть меньшего диаметра, чем дуршлаг, а сверху поставьте гнет, можно неполную трехлитровую банку с водой и так оставьте на сутки-двое в холодильнике.

5. Зелень хорошо помойте, обсушите и мелко порежьте.

6. Выложите мат для суши застеленный пищевой пленкой, насыпьте зелень и сверху выложите сыр, сверните в ролл и переложите в холодильник, чтоби сыр хорошо застыл.

Есть его можно с хлебом, добавлять в салаты.

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