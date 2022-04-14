Как приготовить вкусный крем-сыр из двух ингредиентов: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт крем-сыра

Если вы хотите сделать вкусный домашний сыр, для этого вам понадобится всего несколько самых простых ингредиентов, которые найдутся в каждом холодильнике. Самое важное в процессе приготовления – соблюдать пропорции.

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, удачного и ароматного сыра всего из двух ингредиентов, который станет прекрасной альтернативой магазинному крем-сыру.

Рецепт сыра

Ингредиенты:

  • сметана – 500 мл

Кефир для сыра
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  • кефир – 500 мл

  • соль –

    0,5 ч.л.

Лимонный сок и базилик

  • лимонный сок – 1 ч. л.

Свежая петрушка

  • зелень любая – 200 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сметану и кефир.

Приготовление сыра

2. Добавьте соль, лимонный сок, перемешайте.

3. В отдельную емкость установите дуршлаг, выстеленный марлей в 4 слоя.

Как дома приготовить сыр

4. Вылейте подготовленную смесь, накройте тарелкой чуть меньшего диаметра, чем дуршлаг, а сверху поставьте гнет, можно неполную трехлитровую банку с водой и так оставьте на сутки-двое в холодильнике.

Как дома приготовить вкусный сыр

5. Зелень хорошо помойте, обсушите и мелко порежьте.

Измельченная зелень

6. Выложите мат для суши застеленный пищевой пленкой, насыпьте зелень и сверху выложите сыр, сверните в ролл и переложите в холодильник, чтоби сыр хорошо застыл.

Готовый сыр

Есть его можно с хлебом, добавлять в салаты.

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