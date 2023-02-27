Как приготовить вкусный печеночный торт: блины не рвутся и не горчат
Торт из печеночных блинов – это отличная закуска для любого случая. Блюдо получается сытным и может стоять в холодильнике несколько дней. Но печень довольно специфический продукт – она может горчить, а слишком жидкая масса плохо пожарится, и тесто будет рваться. Для этого нужно добавить в печень правильные компоненты.
Идея приготовления вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера Марички Репецкой (marichka_repetska) в Instagram. В массу для жарки обязательно нужно добавить молоко – это лишит горького вкуса. А чтобы тесто не рвалось, нужно добавить яйца и муку.
Ингредиенты для блинов:
- печень куриная – 800 грамм
- 2 луковицы
- 2 яйца
- 1 стакан молока
- соль
Ингредиенты для намазки:
- 2 большие моркови
- 3 больших лука
- 1 головка чеснока
- 150 грамм майонеза
- соль
Ингредиенты для декора:
- 30-50 грамм майонеза
- 3-4 вареных яйца
- 1 большой помидор
Способ приготовления:
1.Печень с луком взбиваем блендером.
2. Добавляем яйца, муку, молоко, соль.
3. Перемешиваем и снова взбиваем.
4. Жарим на масле блины с двух сторон.
5. Лук с морковью взбиваем в блендере и поджариваем.
6. Добавляем к ним чеснок, майонез, соль.
7.Складываем тортик. Декорируем натертым яйцом и помидором.
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