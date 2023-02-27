Торт из печеночных блинов – это отличная закуска для любого случая. Блюдо получается сытным и может стоять в холодильнике несколько дней. Но печень довольно специфический продукт – она может горчить, а слишком жидкая масса плохо пожарится, и тесто будет рваться. Для этого нужно добавить в печень правильные компоненты.

Идея приготовления вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера Марички Репецкой (marichka_repetska) в Instagram. В массу для жарки обязательно нужно добавить молоко – это лишит горького вкуса. А чтобы тесто не рвалось, нужно добавить яйца и муку.

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Ингредиенты для блинов:

печень куриная – 800 грамм

2 луковицы

2 яйца

1 стакан молока

соль

Ингредиенты для намазки:

2 большие моркови

3 больших лука

1 головка чеснока

150 грамм майонеза

соль

Ингредиенты для декора:

30-50 грамм майонеза

3-4 вареных яйца

1 большой помидор

Способ приготовления:

1.Печень с луком взбиваем блендером.

2. Добавляем яйца, муку, молоко, соль.

3. Перемешиваем и снова взбиваем.

4. Жарим на масле блины с двух сторон.

5. Лук с морковью взбиваем в блендере и поджариваем.

6. Добавляем к ним чеснок, майонез, соль.

7.Складываем тортик. Декорируем натертым яйцом и помидором.

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