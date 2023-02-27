Как приготовить вкусный печеночный торт: блины не рвутся и не горчат

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Как приготовить вкусный печеночный торт: блины не рвутся и не горчат

Торт из печеночных блинов – это отличная закуска для любого случая. Блюдо получается сытным и может стоять в холодильнике несколько дней. Но печень довольно специфический продукт – она может горчить, а слишком жидкая масса плохо пожарится, и тесто будет рваться. Для этого нужно добавить в печень правильные компоненты.

Идея приготовления вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера Марички Репецкой (marichka_repetska) в Instagram. В массу для жарки обязательно нужно добавить молоко – это лишит горького вкуса. А чтобы тесто не рвалось, нужно добавить яйца и муку.

Как приготовить вкусный печеночный торт: блины не рвутся и не горчат
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Ингредиенты для блинов:

  • печень куриная – 800 грамм
  • 2 луковицы
  • 2 яйца
  • 1 стакан молока
  • соль

Ингредиенты для намазки:

  • 2 большие моркови
  • 3 больших лука
  • 1 головка чеснока
  • 150 грамм майонеза
  • соль

Ингредиенты для декора:

  • 30-50 грамм майонеза
  • 3-4 вареных яйца
  • 1 большой помидор

Способ приготовления:

Как приготовить вкусный печеночный торт: блины не рвутся и не горчат

1.Печень с луком взбиваем блендером.

2. Добавляем яйца, муку, молоко, соль.

Как приготовить вкусный печеночный торт: блины не рвутся и не горчат

3. Перемешиваем и снова взбиваем.

Как приготовить вкусный печеночный торт: блины не рвутся и не горчат

4. Жарим на масле блины с двух сторон.

Как приготовить вкусный печеночный торт: блины не рвутся и не горчат

5. Лук с морковью взбиваем в блендере и поджариваем.

Как приготовить вкусный печеночный торт: блины не рвутся и не горчат

6. Добавляем к ним чеснок, майонез, соль.

Как приготовить вкусный печеночный торт: блины не рвутся и не горчат

7.Складываем тортик. Декорируем натертым яйцом и помидором.

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