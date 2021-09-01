Как приготовить вкусный плов – секреты от Андрея Макаревича

Кто же не любит ароматный, вкусный, пряный плов, который очень легко готовится и будет чудесным угощением для всей семьи. Самое главное – выбрать правильно продукты и приготовить.

Телеведущий Андрей Макаревич на своем YouTube-канале "Смак" поделился главными секретами приготовления идеального плова с мясом, овощами, зирой и гранатом.

ТОП-5 советов:

1. Баранина

Для вкусного плова лучше всего выбирать именно это мясо и срезать мякоть с ножки.

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2. Овощи

Это очень важные ингредиенты в плове, особенно – морковь. Ее нарежьте средним брусочками. Лук и чеснок придадут блюдо очень приятный запах. Также не забывайте о помидорах, выбирайте сладкие сорта и нарежьте тоненькими кружочками.

3. Специи

Их не стоит жалеть, желательно добавить самые ароматные – кориандр, гвоздику, душистый перец, тимьян, можно даже барбарис и зерна граната, но самая главная специя в плове – зира.

4. Рис

Так как это основа блюда, его нужно выбирать очень тщательно. Лучшими сортами будут те, которые при варке не превратятся в кашу, поэтому покупайте только те, в которых невысокое содержание крахмала, и при варке рис не становится клейким.

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5. Посуда для приготовления

Лучше всего для варки плова использовать казан или большую кастрюлю с толстым дном и обязательно с крышкой, но самое главное – готовить нужно на максимальном огне, особенно во время жарки мяса и овощей.

6. Масло

Можно смешать растительное масло и курдючный жир, они придадут плову очень приятный вкус и особую нежность.

Рецепт ароматного плова

Ингредиенты:

рис – 1,5 кг

мясо – 500-800 г

сало – 300 г

курдюк – 100 г

растительное масло – 2-3 стакана

чеснок – 3 головки

лук – 2-3 шт.

помидоры – 1-2 шт.

гранат – 1 шт.

морковь – 2 шт.

специи разные – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте сало, бросьте в казан и жарьте, пока из него не получится много жира. Рис хорошо промойте 5-6 раз, чтобы вымылся весь возможный крахмал. ​​​​​​​Порежьте овощи, лук – кольцами, морковь – средними брусочками. Мясо хорошо помойте, нарежьте средними кусками и бросьте к салу, добавьте порезанный курдюк и овощи, все хорошо обжарьте. После того, как мясо хорошо подрумянится – влейте воду, перемешайте, накройте крышкой и тушите. Спустя 20 минут добавьте рис и специи, не забудьте зиру, перемешайте и томите плов. В самом конце добавьте головки чеснока, накройте крышкой. Перед самой подачей хорошо перемешайте блюдо и достаньте чеснок, добавьте зерна граната.

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