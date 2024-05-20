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Как приготовить вкусный шашлык без маринада: понадобится один простой ингредиент
Если вы выбрали правильную часть свинины для шашлыка – маринад для нее может даже не пригодиться. Свежее мясо и так будет мягким и сочным. Ему нужно добавить лишь немного пряности.
Идея приготовления сочного шашлыка в приправе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Еще очень бюджетно.
Ингредиенты:
- свиной ошейок – 3 кг
- приправа к шашлыку – 1 пачка
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Ошеек помыть.
2. Почистить от излишнего жира.
3. Нарезать на кусочки.
4. Добавить приправу в шашлык.
5. Хорошо все перемешать.
6. Оставить мариноваться.
7. Готовый шашлык хорошо посыпать мелко нарезанной зеленью.
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