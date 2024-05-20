Если вы выбрали правильную часть свинины для шашлыка – маринад для нее может даже не пригодиться. Свежее мясо и так будет мягким и сочным. Ему нужно добавить лишь немного пряности.

Идея приготовления сочного шашлыка в приправе опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Еще очень бюджетно.

Ингредиенты:

свиной ошейок – 3 кг

приправа к шашлыку – 1 пачка

соль – по вкусу

Способ приготовления:

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1. Ошеек помыть.

2. Почистить от излишнего жира.

3. Нарезать на кусочки.

4. Добавить приправу в шашлык.

5. Хорошо все перемешать.

6. Оставить мариноваться.

7. Готовый шашлык хорошо посыпать мелко нарезанной зеленью.

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