Как приготовить вкусный стейк и картофель без масла и соли: фудблогер поделилась секретами

Если вы не знаете, что приготовить на ужин, лучшим вариантом может быть – мясо и картофель. Вы с легкостью сможете сделать вкусный и сочный стейк из мяса и одновременно запечь хрустящий картофель для ужина всего за 40 минут без масла и соли.

Блогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом и секретами приготовления вкусного стейка и запеченного картофеля, который будет с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

Видео дня

Маринад для мяса:

Сок 1 лайма (лимона)

Соевый соус – 2-4 ст. л.

Копченая паприка – щепотка

Чили – щепотка

Соль – щепотка

Картофель – 4-5 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо.

2. Маринад: смешайте сок лимона, соевый соус, паприку, соль, все тщательно перемешайте и оставьте мариноваться мясо на 2 часа.

3. Картофель порежьте дольками.

4. Положите мясо на гриль и жарьте около 8-10 минут.

5. Картофель можно запечь в духовке, без масла.

Подавать блюдо лучше всего горячим, можно с соусами и со свежими овощами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: