Как приготовить вкусный стейк и картофель без масла и соли: фудблогер поделилась секретами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
789
Вкусный стейк и картофель

Если вы не знаете, что приготовить на ужин, лучшим вариантом может быть – мясо и картофель. Вы с легкостью сможете сделать вкусный и сочный стейк из мяса и одновременно запечь хрустящий картофель для ужина всего за 40 минут без масла и соли.

Блогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом и секретами приготовления вкусного стейка и запеченного картофеля, который будет с хрустящей корочкой.

Как приготовить вкусный стейк и картофель без масла

Ингредиенты:

Вкусный стейк
Видео дня

Маринад для мяса:

  • Сок 1 лайма (лимона)

  • Соевый соус – 2-4 ст. л.

Специи для маринада

  • Копченая паприка – щепотка

  • Чили – щепотка

Специи для блюда

  • Соль – щепотка

  • Картофель – 4-5 шт.

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо.

Мясо для стейка

2. Маринад: смешайте сок лимона, соевый соус, паприку, соль, все тщательно перемешайте и оставьте мариноваться мясо на 2 часа.

Лимонный сок для маринада

3. Картофель порежьте дольками.

Как вкусно приготовить картофель

4. Положите мясо на гриль и жарьте около 8-10 минут.

Рецепт картофеля по-деревенски с хрустящей корочкой

5. Картофель можно запечь в духовке, без масла.

Подавать блюдо лучше всего горячим, можно с соусами и со свежими овощами.

Вкусный картофель

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты