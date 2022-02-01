Как приготовить вкусный стейк и картофель без масла и соли: фудблогер поделилась секретами
Если вы не знаете, что приготовить на ужин, лучшим вариантом может быть – мясо и картофель. Вы с легкостью сможете сделать вкусный и сочный стейк из мяса и одновременно запечь хрустящий картофель для ужина всего за 40 минут без масла и соли.
Блогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом и секретами приготовления вкусного стейка и запеченного картофеля, который будет с хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
Маринад для мяса:
Сок 1 лайма (лимона)
Соевый соус – 2-4 ст. л.
Копченая паприка – щепотка
Чили – щепотка
Соль – щепотка
Картофель – 4-5 шт.
Способ приготовления:
1. Порежьте мясо.
2. Маринад: смешайте сок лимона, соевый соус, паприку, соль, все тщательно перемешайте и оставьте мариноваться мясо на 2 часа.
3. Картофель порежьте дольками.
4. Положите мясо на гриль и жарьте около 8-10 минут.
5. Картофель можно запечь в духовке, без масла.
Подавать блюдо лучше всего горячим, можно с соусами и со свежими овощами.
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