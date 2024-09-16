Как приготовить вкусный суп без мяса на обед: понадобятся сезонные овощи

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить вкусный суп без мяса на обед: понадобятся сезонные овощи

Если приготовить суп из полезных ингредиентов – это очень удачный вариант обеда. Вам даже не понадобится мясо, потому что можно использовать всевозможные свежие овощи. Также добавьте нежный крем-сыр.

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Идея приготовления сытного супа с крем-сыром на обед опубликована на странице фудблогера Карины Бововник (karina bobivnyk ) в Instagram. Овощную заправку можно приобрести в любом магазине или сделать своими руками.

Как приготовить вкусный суп без мяса на обед: понадобятся сезонные овощи

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • помидор – 1 шт. или 15 шт. чери
  • кабачок – 1 шт.
  • капуста цветная – 1/2 шт.
  • заправка овощная – 180 г
  • сыр сливочный – 180 г
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить вкусный суп без мяса на обед: понадобятся сезонные овощи

1. В кастрюлю выложить картофель и отварить.

2. Кабачок и помидор нарезать кубиком.

Как приготовить вкусный суп без мяса на обед: понадобятся сезонные овощи

3. Обжарить до готовности.

4. К почти готовому картофелю добавить цветную капусту и лавровые листья.

Как приготовить вкусный суп без мяса на обед: понадобятся сезонные овощи

5. Варить еще 10 минут.

6. Дальше добавить тушеные овощи, готовую заправку, крем-сыр и зелень.

Как приготовить вкусный суп без мяса на обед: понадобятся сезонные овощи

7. Варить 5 минут.

Как приготовить вкусный суп без мяса на обед: понадобятся сезонные овощи

8. При необходимости добавить соль.

Как приготовить вкусный суп без мяса на обед: понадобятся сезонные овощи

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