Как приготовить вкусный суп без мяса на обед: понадобятся сезонные овощи
Если приготовить суп из полезных ингредиентов – это очень удачный вариант обеда. Вам даже не понадобится мясо, потому что можно использовать всевозможные свежие овощи. Также добавьте нежный крем-сыр.
Идея приготовления сытного супа с крем-сыром на обед опубликована на странице фудблогера Карины Бововник (karina bobivnyk ) в Instagram. Овощную заправку можно приобрести в любом магазине или сделать своими руками.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- помидор – 1 шт. или 15 шт. чери
- кабачок – 1 шт.
- капуста цветная – 1/2 шт.
- заправка овощная – 180 г
- сыр сливочный – 180 г
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. В кастрюлю выложить картофель и отварить.
2. Кабачок и помидор нарезать кубиком.
3. Обжарить до готовности.
4. К почти готовому картофелю добавить цветную капусту и лавровые листья.
5. Варить еще 10 минут.
6. Дальше добавить тушеные овощи, готовую заправку, крем-сыр и зелень.
7. Варить 5 минут.
8. При необходимости добавить соль.
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