Если приготовить суп из полезных ингредиентов – это очень удачный вариант обеда. Вам даже не понадобится мясо, потому что можно использовать всевозможные свежие овощи. Также добавьте нежный крем-сыр.

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Идея приготовления сытного супа с крем-сыром на обед опубликована на странице фудблогера Карины Бововник (karina bobivnyk ) в Instagram. Овощную заправку можно приобрести в любом магазине или сделать своими руками.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

помидор – 1 шт. или 15 шт. чери

кабачок – 1 шт.

капуста цветная – 1/2 шт.

заправка овощная – 180 г

сыр сливочный – 180 г

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. В кастрюлю выложить картофель и отварить.

2. Кабачок и помидор нарезать кубиком.

3. Обжарить до готовности.

4. К почти готовому картофелю добавить цветную капусту и лавровые листья.

5. Варить еще 10 минут.

6. Дальше добавить тушеные овощи, готовую заправку, крем-сыр и зелень.

7. Варить 5 минут.

8. При необходимости добавить соль.

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