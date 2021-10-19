Как приготовить яблочный уксус в домашних условиях: советы эксперта

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как приготовить яблочный уксус в домашних условиях: советы эксперта

Замечательной альтернативой обычному столовому уксусу может стать яблочный. Обычно его покупают в магазине, но в сезон яблок его стоит приготовить дома – это значительно вкуснее и безопаснее, ведь вы точно будете уверены в органичности и полезных свойствах такого продукта.

Рецептом домашнего яблочного уксуса поделилась врач doctor_galuna_pokhmyrska на своей странице в Instagram.

Експертка отметила, что его следует использовать для заправок и соусов к блюдам, он положительно влияет на здоровье всего организма.

Яблоки для уксуса
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Какие яблоки выбрать для уксуса

Ингредиенты на 1 килограмм яблок

  • яблоки и яблочные обрезки

  • сырой мед (ненагретый) – 1/2 стакана

  • фильтрованная вода – 700-800 мл

  • остатки нефильтрованного уксуса или уксусный гриб (если есть уже готовый)

Салат с уксусной заправкой

  1. Яблоки вместе с сердцевиной нарезать крупными кусочками.

  2. Воду смешать с медом.

  3. Поместить яблоки в банку и залить медовой водой.

  4. Накрыть банку марлей и поставить в прохладное темное место. Уже на следующий день начнется образование пузырьков.

  5. Процесс ферментации длится 1-2 недели. В течение этого времени нужно переворачивать яблоки, чтобы выходил газ.

  6. После того, как газообразование прекратится, процедить содержимое банки – яблочную брагу.

  7. Перелить ее в чистую банку, накрыть марлей, поставить в темное прохладное место.

  8. Оставить на 3-6 недель.

  9. Уже на 3 неделю можно начинать пробовать.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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