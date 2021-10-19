Как приготовить яблочный уксус в домашних условиях: советы эксперта
Замечательной альтернативой обычному столовому уксусу может стать яблочный. Обычно его покупают в магазине, но в сезон яблок его стоит приготовить дома – это значительно вкуснее и безопаснее, ведь вы точно будете уверены в органичности и полезных свойствах такого продукта.
Рецептом домашнего яблочного уксуса поделилась врач doctor_galuna_pokhmyrska на своей странице в Instagram.
Експертка отметила, что его следует использовать для заправок и соусов к блюдам, он положительно влияет на здоровье всего организма.
Какие яблоки выбрать для уксуса
Ингредиенты на 1 килограмм яблок
яблоки и яблочные обрезки
сырой мед (ненагретый) – 1/2 стакана
фильтрованная вода – 700-800 мл
остатки нефильтрованного уксуса или уксусный гриб (если есть уже готовый)
Яблоки вместе с сердцевиной нарезать крупными кусочками.
Воду смешать с медом.
Поместить яблоки в банку и залить медовой водой.
Накрыть банку марлей и поставить в прохладное темное место. Уже на следующий день начнется образование пузырьков.
Процесс ферментации длится 1-2 недели. В течение этого времени нужно переворачивать яблоки, чтобы выходил газ.
После того, как газообразование прекратится, процедить содержимое банки – яблочную брагу.
Перелить ее в чистую банку, накрыть марлей, поставить в темное прохладное место.
Оставить на 3-6 недель.
Уже на 3 неделю можно начинать пробовать.
Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.
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