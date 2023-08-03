Кабачки можно не только консервировать и мариновать, но и сушить в виде вкусных желейных конфет. Для приготовления таких сладостей требуется всего несколько простых ингредиентов. Яркий вкус конфетам придадут цитрусовые: лимон или апельсин.

Фудблогер Татьяна с ником tetiana_kvitta на своей странице в Instagram поделилась рецептом безопасных желейных конфет из кабачка.

Ингредиенты:

кабачок –1,5 кг

сахар – 350 г

сок 1 лимона

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить кабачок, а именно очистить его от кожуры, разрезать пополам и выбрать серединку.

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2. Очищенный кабачок порезать сначала полосками, затем кубиками. Переложить в кастрюлю.

3. Добавить к кабачку сахар и сок лимона. Перемешать и оставить на 1 час, чтобы пустил сок.

4. Затем поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 1 час.

5. Далее нужно процедить кабачок от сока и выложить кубики в сушилку. Сушить овощи при температуре 50 градусов примерно 15-20 часов. Готово!

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