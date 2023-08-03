Как приготовить желейные конфеты из кабачка: безопасные сладости дома
Кабачки можно не только консервировать и мариновать, но и сушить в виде вкусных желейных конфет. Для приготовления таких сладостей требуется всего несколько простых ингредиентов. Яркий вкус конфетам придадут цитрусовые: лимон или апельсин.
Фудблогер Татьяна с ником tetiana_kvitta на своей странице в Instagram поделилась рецептом безопасных желейных конфет из кабачка.
Ингредиенты:
- кабачок –1,5 кг
- сахар – 350 г
- сок 1 лимона
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить кабачок, а именно очистить его от кожуры, разрезать пополам и выбрать серединку.
2. Очищенный кабачок порезать сначала полосками, затем кубиками. Переложить в кастрюлю.
3. Добавить к кабачку сахар и сок лимона. Перемешать и оставить на 1 час, чтобы пустил сок.
4. Затем поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 1 час.
5. Далее нужно процедить кабачок от сока и выложить кубики в сушилку. Сушить овощи при температуре 50 градусов примерно 15-20 часов. Готово!
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