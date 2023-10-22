Традиционный жульен готовят в вафельных корзинах или шапочках от грибов. Но чтобы сделать блюдо гораздо сытнее – можно сделать его в булке. Выпекается максимум 15 минут.

Идея приготовления жульена в булке опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Ингредиенты:

филе курицы – 200 г

шампиньоны – 6-7 шт

сыр твердый – 80 г

сметана/сливки 10-20% – 50 г

Видео дня

масло сливочное – 30 г

лук – 1 шт

соль, перец, паприка – по вкусу

6 булочек для бургеров

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты кроме сыра нужно порезать на мелкие кусочки: лук, филе, грибы.

2. На сковороде с маслом обжарить сначала лук, затем филе и добавить грибы.

3. Посолите по вкусу, добавить перец, паприку, накройте крышкой и жарьте до готовности.

4. В конце добавить сметану или сливки, перемешать и протушить еще 5 минут.

5. В булочке срезать верх, выбрать мякоть из нижней части.

6. Заполнить булочку жульеном, сверху посыпать тертым сыром.

7. Накрыть булочку верхней частью и отправить в предварительно разогретую духовку при температуре 200 градусов на 10-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: