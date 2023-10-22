Как приготовить жульен в булке: вариант очень сытного и простого блюда для всей семьи

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
429
Как приготовить жульен в булке: вариант очень сытного и простого блюда для всей семьи

Традиционный жульен готовят в вафельных корзинах или шапочках от грибов. Но чтобы сделать блюдо гораздо сытнее – можно сделать его в булке. Выпекается максимум 15 минут.

Идея приготовления жульена в булке опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Как приготовить жульен в булке: вариант очень сытного и простого блюда для всей семьи

Ингредиенты:

  • филе курицы – 200 г
  • шампиньоны – 6-7 шт
  • сыр твердый – 80 г
  • сметана/сливки 10-20% – 50 г
Видео дня
  • масло сливочное – 30 г
  • лук – 1 шт
  • соль, перец, паприка – по вкусу
  • 6 булочек для бургеров

Способ приготовления:

Как приготовить жульен в булке: вариант очень сытного и простого блюда для всей семьи

1. Все ингредиенты кроме сыра нужно порезать на мелкие кусочки: лук, филе, грибы.

2. На сковороде с маслом обжарить сначала лук, затем филе и добавить грибы.

 

3. Посолите по вкусу, добавить перец, паприку, накройте крышкой и жарьте до готовности.

4. В конце добавить сметану или сливки, перемешать и протушить еще 5 минут.

Как приготовить жульен в булке: вариант очень сытного и простого блюда для всей семьи

5. В булочке срезать верх, выбрать мякоть из нижней части.

Как приготовить жульен в булке: вариант очень сытного и простого блюда для всей семьи

6. Заполнить булочку жульеном, сверху посыпать тертым сыром.

7. Накрыть булочку верхней частью и отправить в предварительно разогретую духовку при температуре 200 градусов на 10-15 минут.

Как приготовить жульен в булке: вариант очень сытного и простого блюда для всей семьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты