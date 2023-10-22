Как приготовить жульен в булке: вариант очень сытного и простого блюда для всей семьи
Традиционный жульен готовят в вафельных корзинах или шапочках от грибов. Но чтобы сделать блюдо гораздо сытнее – можно сделать его в булке. Выпекается максимум 15 минут.
Идея приготовления жульена в булке опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Начинка получается очень сочной.
Ингредиенты:
- филе курицы – 200 г
- шампиньоны – 6-7 шт
- сыр твердый – 80 г
- сметана/сливки 10-20% – 50 г
- масло сливочное – 30 г
- лук – 1 шт
- соль, перец, паприка – по вкусу
- 6 булочек для бургеров
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты кроме сыра нужно порезать на мелкие кусочки: лук, филе, грибы.
2. На сковороде с маслом обжарить сначала лук, затем филе и добавить грибы.
3. Посолите по вкусу, добавить перец, паприку, накройте крышкой и жарьте до готовности.
4. В конце добавить сметану или сливки, перемешать и протушить еще 5 минут.
5. В булочке срезать верх, выбрать мякоть из нижней части.
6. Заполнить булочку жульеном, сверху посыпать тертым сыром.
7. Накрыть булочку верхней частью и отправить в предварительно разогретую духовку при температуре 200 градусов на 10-15 минут.
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