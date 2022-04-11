Домашняя колбаса – вкусное мясное блюдо, основой которого есть мясо, специи и чеснок. Самое главное при приготовлении колбасы – выбрать удачное мясо и правильно ее запечь, чтобы она была не пересушенной.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом домашней, зиньковской колбасы, особенностью которой является кровь и специи.

Стоит отметить, что именно зиньковская колбаса внесена в перечень элементов нематериального культурного наследия Хмельницкого региона.

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Ингредиенты:

свиная лопатка – 2 кг

соль – 1 ч. л.

свежемолотый перец – 1 ст. л.

свиная кишка – 3 м

чеснок – 3 головки

​​​​​​​ледяная вода – 1 стакан

свиная кровь – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо, добавьте соль, перец и пропущенный через пресс чеснок, все тщательно вымешивайте в течение 10-15 минут, чтобы смесь стала плотной, как фарш.

2. После влейте в готовое мясо ледяную воду и снова перемешайте, вода должна полностью впитаться.

3. Обязательно несколько раз почистите и промойте кишки, чтобы они были без запаха. После нарежьте их кусками, длиною в 40-60 см.

4. Наполните кишки мясом, концы свяжите кулинарной или обычной нитью.

​​​​​​​5. Важно: смажьте колбасу кровью, переложите на противень и выпекайте 3 часа.

Совет от кулинара: каждые 20 минут в начале приготовления извлекайте колбасу из духовки и снова с обеих сторон смазывайте кровью. Чтобы колбаса приобрела черный цвет и не получилась слишком сухой, надо повторить это 5-6 раз.

Блюдо лучше подавать холодным.

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