Как приготовить зиньковскую колбасу с необычным ингредиентом: оригинальный рецепт от Евгения Клопотенко
Домашняя колбаса – вкусное мясное блюдо, основой которого есть мясо, специи и чеснок. Самое главное при приготовлении колбасы – выбрать удачное мясо и правильно ее запечь, чтобы она была не пересушенной.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом домашней, зиньковской колбасы, особенностью которой является кровь и специи.
Стоит отметить, что именно зиньковская колбаса внесена в перечень элементов нематериального культурного наследия Хмельницкого региона.
Ингредиенты:
свиная лопатка – 2 кг
соль – 1 ч. л.
свежемолотый перец – 1 ст. л.
свиная кишка – 3 м
чеснок – 3 головки
ледяная вода – 1 стакан
свиная кровь – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Порежьте мясо, добавьте соль, перец и пропущенный через пресс чеснок, все тщательно вымешивайте в течение 10-15 минут, чтобы смесь стала плотной, как фарш.
2. После влейте в готовое мясо ледяную воду и снова перемешайте, вода должна полностью впитаться.
3. Обязательно несколько раз почистите и промойте кишки, чтобы они были без запаха. После нарежьте их кусками, длиною в 40-60 см.
4. Наполните кишки мясом, концы свяжите кулинарной или обычной нитью.
5. Важно: смажьте колбасу кровью, переложите на противень и выпекайте 3 часа.
Совет от кулинара: каждые 20 минут в начале приготовления извлекайте колбасу из духовки и снова с обеих сторон смазывайте кровью. Чтобы колбаса приобрела черный цвет и не получилась слишком сухой, надо повторить это 5-6 раз.
Блюдо лучше подавать холодным.
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