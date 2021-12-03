Как приготовить знаменитый бигос: чем дополнить блюдо для лучшего вкуса
Бигос нельзя отнести к какой-либо конкретной стране. Ведь блюдо традиционно для украинской, польской, белорусской и литовской кухни.
Классический бигос появился еще в 17-18 веке, а готовили его на основе рыбы, мяса, часто с добавлением лимонного, лаймового сока или винного уксуса. Но так, как в тот период это были достаточно дорогие продукты, их решили заменить более дешевой альтернативой, а именно – квашеной капустой.
Сегодня все вышеперечисленные ингредиенты находятся в свободном доступе. Так что ничто не мешает приготовить сытное блюдо у себя на кухне. Это точно что-то новенькое, что должен попробовать каждый.
Рецептом бигоса поделилась фудблогер natalia_plenis. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
растительное масло – 20 мл
говядина – 275 г
лук – 180 г
чеснок – 10 г
грибы – 160 г
капуста – 300 г
томатная паста – 55 г
квашеная капуста – 450 г
вода – 500 мл
соль, специи
Способ приготовления:
1. Говядину и грибы порезать небольшими кусками.
2. Нашинковать капусту, измельчить лук и чеснок.
3. Посолить и поперчить мясо, обжарить в течение 5 минут.
4. В кастрюле обжарить лук и чеснок.
5. Добавить грибы и готовить в течение 2 минут.
6. Нашинкованую капусту добавить к грибам. Готовить еще 2 минуты.
7. Смешать томатную пасту с водой и налить в кастрюлю. Добавить остальные ингредиенты.
8. Дополнительно можно положить лавровые листья, душистый перец и майоран. Готовить под крышкой на слабом огне около 2 часов.
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