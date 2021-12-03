Как приготовить знаменитый бигос: чем дополнить блюдо для лучшего вкуса

Бигос нельзя отнести к какой-либо конкретной стране. Ведь блюдо традиционно для украинской, польской, белорусской и литовской кухни.

Классический бигос появился еще в 17-18 веке, а готовили его на основе рыбы, мяса, часто с добавлением лимонного, лаймового сока или винного уксуса. Но так, как в тот период это были достаточно дорогие продукты, их решили заменить более дешевой альтернативой, а именно – квашеной капустой.

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Сегодня все вышеперечисленные ингредиенты находятся в свободном доступе. Так что ничто не мешает приготовить сытное блюдо у себя на кухне. Это точно что-то новенькое, что должен попробовать каждый.

Рецептом бигоса поделилась фудблогер natalia_plenis. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

растительное масло – 20 мл

говядина – 275 г

лук – 180 г

чеснок – 10 г

грибы – 160 г

капуста – 300 г

томатная паста – 55 г

квашеная капуста – 450 г

вода – 500 мл

соль, специи

Способ приготовления:

1. Говядину и грибы порезать небольшими кусками.

2. Нашинковать капусту, измельчить лук и чеснок.

3. Посолить и поперчить мясо, обжарить в течение 5 минут.

4. В кастрюле обжарить лук и чеснок.

5. Добавить грибы и готовить в течение 2 минут.

6. Нашинкованую капусту добавить к грибам. Готовить еще 2 минуты.

7. Смешать томатную пасту с водой и налить в кастрюлю. Добавить остальные ингредиенты.

8. Дополнительно можно положить лавровые листья, душистый перец и майоран. Готовить под крышкой на слабом огне около 2 часов.

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